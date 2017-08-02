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首回合以2比4落后、昨晚开局又以一球落后，在昨晚进行的2017年足协杯1/4决赛第二回合的较量中，广州恒大濒临淘汰的边缘。就在这个时候，那个神奇的穆里奇站了出来，上半场梅开二度的他，彻底唤醒了恒大，最终恒大7比2战胜富力，以9比6的总比分昂首挺进四强。那支曾经威震中超的恒大，带着一股霸气来到了我们的眼前。半决赛，恒大的对手将是上海上港与天津权健队的胜者，两队之间的比赛将于明天进行。



穆里奇引领大逆转



这个夏天，穆里奇回来了，这是恒大在二次转会中不多的动作之一。穆里奇让球迷们想起了恒大初登亚洲之巅的辉煌时刻，不过当下的恒大队却正处于艰难时刻，与广州富力队的足协杯1/4决赛首回合，回归后上演首秀的穆里奇，在37分钟的登场时间里就体会到了这份尴尬和无奈。昨晚，穆里奇进入到了首发名单中，这也是时隔3年后，穆里奇再次回到天河体育中心。本场比赛，他与阿兰联手担当恒大的进攻重担，不过老去的穆里奇还能饭否？

在恒大开场以0比1落后时，穆里奇在第13分钟接阿兰的直塞球，单刀赴会为恒大扳平了比分。第35分钟，于汉超的精准传球，又让穆里奇的射门再度洞穿了富力队的城池。正是在穆里奇的带动下，让恒大找回了信心，上半场，阿兰、于汉超的进球，让恒大得以4比1领先，而大比分落后的富力队踢得越来越急躁，情绪失控的陈志钊，更是在一分钟内连续两次飞铲廖力生，两黄变一红被罚下。最终恒大以7比2大胜富力晋级足协杯四强。



大轮换换出新天地



与首回合比，双方都对阵容进行了调整，相比富力，广州恒大主教练斯科拉里竟对8个位置进行人员轮换。在这首发的11人中，有多人此前非绝对主力。在看到这一首发阵容后，许多人都认为，恒大可能是为保联赛冠军，而策略性地放弃了足协杯，但比赛的进程却出乎所有人的意料。

实际上，目前恒大替补席的储备是中超16支队伍中最为丰厚的，但斯科拉里却一直不愿进行轮换，这也让他备受外界质疑。这场比赛，多名板凳队员的表现可圈可点，其中张成林还攻进一球。看来不是他们不堪重任，而是此前给他们表现的机会太少。

在本赛季与恒大的三次交手中，富力阵中的以色列球王扎哈维共踢进5球，其中有两场比赛上演了梅开二度的好戏，堪称恒大克星，不过昨晚，除了踢进一粒点球外，他再无进球。可以说，这场比赛，恒大的防守较之过往有了一定进步。恒大所失的两个球均是点球，上半场是刘健、下半场是李学鹏，这两个犯规都显得过于鲁莽，如果能再冷静一点，恒大的表现会更加完美。

在此之前，恒大与富力这对同城兄弟的16次交锋战成了平手，但这一战，恒大却用一场大胜在告诉对手：在广州，我还是老大哥！相信这场胜利将极大提升恒大的士气，为接下来的亚冠及中超双线争冠带来更大动力。

（通讯员 叶青）





