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 第12版 体育
·图文：明年亚冠将无苏宁
·图文：圣水湖里桨声急
·为百姓做好理财服务 保障投资者权益
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·图文：那支霸气的恒大队回来了
·东风日产劲客“强劲”上市
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·洛杉矶宣布承办2028年奥运会
·朱婷率队期待开门红
·中国队小组赛赛程
湖北日报电子版
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12 体育 2017.8.2 星期三
中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
    湖北日报讯 经中国保险监督管理委员会湖北监管局核准，百年人寿保险股份有限公司十堰中心支公司获准迁址，现予以公告。
百年人寿保险股份有限公司十堰中心支公司
    许可证流水号：0182981
    机构编码：000138420300
    成立日期：2011年11月29日
    原机构住所：十堰市人民中路11号（维也纳广场28楼）
    现机构住所：十堰市茅箭区东岳路16号绿洲5A商务中心14楼
    业务范围：在十堰市行政辖区内开展以下业务：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；经中国保监会批准，且总公司授权同意的其他业务。
    负责人：陈刚
    邮政编码：442000
    联系电话：0719-8889158
    发证日期：2017年7月19日


   
　