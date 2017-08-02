查看本版大图 上一版 版面概览 第12版 体育 ·图文：明年亚冠将无苏宁 ·图文：圣水湖里桨声急 ·为百姓做好理财服务 保障投资者权益 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·图文：那支霸气的恒大队回来了 ·东风日产劲客“强劲”上市 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·双标杆欧蓝德开启荣耀征程 ·融创中心武汉壹号院示范区全球首映 ·洛杉矶宣布承办2028年奥运会 ·朱婷率队期待开门红 ·中国队小组赛赛程 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 图文：明年亚冠将无苏宁 · 图文：圣水湖里桨声急 · 为百姓做好理财服务 保障投资者 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 图文：那支霸气的恒大队回来了 · 东风日产劲客“强劲”上市 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 双标杆欧蓝德开启荣耀征程 · 融创中心武汉壹号院示范区全球首 · 洛杉矶宣布承办2028年奥运会 · 朱婷率队期待开门红 · 中国队小组赛赛程 12 体育 2017.8.2 星期三 为百姓做好理财服务 保障投资者权益 第二十届职业技能大赛暨理财明星大赛开幕 湖北日报讯 7月29日，历时4个月的武汉市第二十届职业技能大赛（金融理财）暨第九届理财明星大赛正式开幕。

本届大赛有一千多名选手报名参赛，同时，工商银行、中国银行、建设银行、光大银行等近20家金融机构的理财团队也积极参赛，设置个人奖和团队奖各30名。主办方在大赛主题、赛程赛制、赛事服务、市场运营等多方面全面升级，凸显比赛项目的专业性，充分展现参赛选手的技能水平。大赛个人组第一名可荣获“武汉市第二十届职业技能大赛技术状元”称号，经考核认定后还可获得“武汉五一劳动奖章”。

据组委会主任吴梅介绍，大赛更好地响应武汉市各金融机构的呼吁，为老百姓做好理财服务，保障投资者权益，树立“安全财安心”的服务理念，将优秀的理财师推荐给市民。同时，本次大赛将加大宣传力度，进行线上线下互动，通过理财大赛向广大市民宣传普及金融知识，提高全民风险意识，防范网络金融诈骗，树立正确投资理念。

据悉，武汉市理财明星大赛至今已成功举办8届，是目前国内理财类比赛项目里历时最长、品牌知名度最高的赛事之一，累计参赛选手近万人，在湖北省金融界拥有极高的品牌含金量。 （刘华珺）





