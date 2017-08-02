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12
体育
2017.8.2 星期三
为百姓做好理财服务 保障投资者权益
第二十届职业技能大赛暨理财明星大赛开幕
湖北日报讯 7月29日，历时4个月的武汉市第二十届职业技能大赛（金融理财）暨第九届理财明星大赛正式开幕。
本届大赛有一千多名选手报名参赛，同时，工商银行、中国银行、建设银行、光大银行等近20家金融机构的理财团队也积极参赛，设置个人奖和团队奖各30名。主办方在大赛主题、赛程赛制、赛事服务、市场运营等多方面全面升级，凸显比赛项目的专业性，充分展现参赛选手的技能水平。大赛个人组第一名可荣获“武汉市第二十届职业技能大赛技术状元”称号，经考核认定后还可获得“武汉五一劳动奖章”。
据组委会主任吴梅介绍，大赛更好地响应武汉市各金融机构的呼吁，为老百姓做好理财服务，保障投资者权益，树立“安全财安心”的服务理念，将优秀的理财师推荐给市民。同时，本次大赛将加大宣传力度，进行线上线下互动，通过理财大赛向广大市民宣传普及金融知识，提高全民风险意识，防范网络金融诈骗，树立正确投资理念。
据悉，武汉市理财明星大赛至今已成功举办8届，是目前国内理财类比赛项目里历时最长、品牌知名度最高的赛事之一，累计参赛选手近万人，在湖北省金融界拥有极高的品牌含金量。 （刘华珺）