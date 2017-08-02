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“快，冲刺，最后100米；快快，冲刺，最后50米……”7月29日上午10时许，竹山县潘口电站圣水湖面上，省赛艇队男子双人单桨2000米项目教练杜庆用喇叭大声叫喊，队员赵盟和孙露有节奏地挥桨，赛艇箭一般射向终点。“状态不是太好，还需进一步调整。”烈日下，两位光膀划艇队员有些疲惫。此前的上海全国赛艇锦标赛中，赵盟和孙露搭档夺得这个项目的冠军，面对八月底就要进行的天津全运会，他们充满了期待。

杜庆介绍，省赛艇队6月16日进驻圣水湖，到全运会开幕，一直会在这里集训。

省水上运动管理中心负责人尹进波告诉记者，圣水湖独特的环境，让赛艇队决定在此做最后阶段冲刺训练。“气候宜人，水质好，有多条可供模拟比赛的直线水道，平均水深超过百米以上，符合天津全运会实战环境。”尹进波说，得天独厚的自然环境让人无法抗拒，同时，竹山上庸镇后勤保障设施也是促成此次训练的重要因素。

圣水湖畔，尹进波带记者走进了尚处在装修中的船库，里面躺着几十条赛艇，每条赛艇都放在支架上，白色的肚皮朝上，颇为壮观。

尹进波说：“我们提出在岸边修建一个简易船库，给赛艇遮下太阳就可以，地方政府像建车间一样修建了一个永久性牢固船库，出乎我们意料。”

从码头到酒店距离不足500米，绿松石精品店、上庸古城和黄州会馆复建品、上庸特色一条街等上庸文化气息扑面而来。酒店健身房内，模拟单车、跑步机、力量器等健身器材一应俱全，完全可以满足运动健将们的锻炼要求。

尹进波说，队员们在这座旅游名镇训练，有利于放松调整和提高成绩，是一个非常理想的训练基地。

在圣水湖旅游发展股份有限公司董事长李德琴看来，水上运动训练基地只是第一步，接下来她们要的是一个水上运动特色休闲小镇。“圣水湖拥有国家森林公园、国家湿地公园等公共品牌资源，再加上水上运动特色品牌，上庸镇旅游和发展将迈上一个新台阶。”李德琴说，以“探秘古庸国，悠享圣水湖”为主题，上庸镇将修建湖滨游步道、水上乐园、特色民房民居、山地自行车道等设施，逐步建成以水为核心的休闲乐园。

图为运动员按照当日的训练计划进行练习。

（视界网 刘成臣 摄）





