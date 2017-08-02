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 第12版 体育
·图文：明年亚冠将无苏宁
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·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
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湖北日报电子版
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12 体育 2017.8.2 星期三
被中甲队申鑫淘汰出局
图文：明年亚冠将无苏宁
    湖北日报讯 图为：足协杯出局，苏宁球员很沮丧。（视觉中国供图）

     (通讯员叶青）中超赛场已难抢亚冠入场券，江苏苏宁最后的希望落在了足协杯上，但在面对八强中唯一的一支中甲球队上海申鑫时，昨晚的苏宁客场1比2不敌对手，在两回合的争夺中以总比分3比4落败，彻底告别了足协杯赛场。
    本赛季，苏宁在亚冠赛场表现出色，曾以小组第一、提前两轮昂首出线。不过由于联赛战绩不佳，他们已无可能去争得一张明年亚冠的入场券，于是足协杯成为了他们的主战场之一。不过首回合，坐拥主场之利的苏宁竟然被申鑫以2比2逼平，让自己身陷到不利的窘境中。
    昨晚的次回合比赛，苏宁获得了一个梦幻般的开局，开场48秒，吉翔就通过一记头球，攻破了申鑫队的球门，但己方不稳定的防线，让苏宁再度吞下了苦果。第5分钟，比罗比罗单刀破门为申鑫扳平比分。下半场，比罗比罗通过点球补射梅开二度，最终申鑫在主场以2比1战胜苏宁，以总比分4比3淘汰苏宁晋级四强，他们的对手将在今天山东鲁能与上海申花间产生。


 
　