查看本版大图 上一版 版面概览 第12版 体育 ·图文：明年亚冠将无苏宁 ·图文：圣水湖里桨声急 ·为百姓做好理财服务 保障投资者权益 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·图文：那支霸气的恒大队回来了 ·东风日产劲客“强劲”上市 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·双标杆欧蓝德开启荣耀征程 ·融创中心武汉壹号院示范区全球首映 ·洛杉矶宣布承办2028年奥运会 ·朱婷率队期待开门红 ·中国队小组赛赛程 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 图文：明年亚冠将无苏宁 · 图文：圣水湖里桨声急 · 为百姓做好理财服务 保障投资者 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 图文：那支霸气的恒大队回来了 · 东风日产劲客“强劲”上市 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 双标杆欧蓝德开启荣耀征程 · 融创中心武汉壹号院示范区全球首 · 洛杉矶宣布承办2028年奥运会 · 朱婷率队期待开门红 · 中国队小组赛赛程 12 体育 2017.8.2 星期三 被中甲队申鑫淘汰出局 图文：明年亚冠将无苏宁 湖北日报讯 图为：足协杯出局，苏宁球员很沮丧。（视觉中国供图）



(通讯员叶青）中超赛场已难抢亚冠入场券，江苏苏宁最后的希望落在了足协杯上，但在面对八强中唯一的一支中甲球队上海申鑫时，昨晚的苏宁客场1比2不敌对手，在两回合的争夺中以总比分3比4落败，彻底告别了足协杯赛场。

本赛季，苏宁在亚冠赛场表现出色，曾以小组第一、提前两轮昂首出线。不过由于联赛战绩不佳，他们已无可能去争得一张明年亚冠的入场券，于是足协杯成为了他们的主战场之一。不过首回合，坐拥主场之利的苏宁竟然被申鑫以2比2逼平，让自己身陷到不利的窘境中。

昨晚的次回合比赛，苏宁获得了一个梦幻般的开局，开场48秒，吉翔就通过一记头球，攻破了申鑫队的球门，但己方不稳定的防线，让苏宁再度吞下了苦果。第5分钟，比罗比罗单刀破门为申鑫扳平比分。下半场，比罗比罗通过点球补射梅开二度，最终申鑫在主场以2比1战胜苏宁，以总比分4比3淘汰苏宁晋级四强，他们的对手将在今天山东鲁能与上海申花间产生。





