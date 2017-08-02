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第11版 社会
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·近8万潜江居民有了家庭医生
·农村家庭医生服务，难在哪里？
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·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告
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·晚期肠癌女研究生获新生
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为了精神病人重获安宁
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近8万潜江居民有了家庭医生
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图文：襄阳3000农户养鸭增收
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外国（地区）企业常驻代表机构变
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武汉六成公交车支持扫码乘车
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晚期肠癌女研究生获新生
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房县警民合力救出残疾男子
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社会
2017.8.2 星期三
被困深山 野外生存12天
房县警民合力救出残疾男子
湖北日报讯 （记者戴文辉、通讯员魏世银、许世鹏）“我们在军店镇猪獾洞沟采药，有一个年轻人躺在地上，处于半昏迷状态。”7月31日12时许，房县公安局军店派出所接到当地药农报警。
民警赶到现场后，发现这名年轻人右腿截肢，他躺在密林中，精神状态非常差。民警将他固定在担架上。山里基本没有路，参与救援人员深一脚浅一脚，步行近3小时，终于将他送上120急救车。
事后得知，年轻人姓张，现年25岁，早年右腿因车祸截肢。7月19日下午，张某独自离家出走，家人四处寻找未果。算下来，张某已被困大山12天。
张某平时就不爱与人交流，他被困深山12天是怎么度过的，现在不得而知。救援民警分析，张某被困的山上种植有大片玉米，山涧也有水源，这些为张某在野外生存10余天创造了条件，但近期持续高温，若遭蚊蝇、毒虫叮咬发生中毒等情况，后果不堪设想。
目前，张某正接受救治，暂无生命危险。