查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·为了精神病人重获安宁 ·近8万潜江居民有了家庭医生 ·农村家庭医生服务，难在哪里？ ·图文：襄阳3000农户养鸭增收 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·荆门市工商局全力打好侵权假冒“歼灭战” ·上半年城镇新增就业49.17万人 ·武汉六成公交车支持扫码乘车 ·晚期肠癌女研究生获新生 ·房县警民合力救出残疾男子 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 为了精神病人重获安宁 · 近8万潜江居民有了家庭医生 · 农村家庭医生服务，难在哪里？ · 图文：襄阳3000农户养鸭增收 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 荆门市工商局全力打好侵权假冒“ · 上半年城镇新增就业49.17万 · 武汉六成公交车支持扫码乘车 · 晚期肠癌女研究生获新生 · 房县警民合力救出残疾男子 11 社会 2017.8.2 星期三 被困深山 野外生存12天 房县警民合力救出残疾男子 湖北日报讯 （记者戴文辉、通讯员魏世银、许世鹏）“我们在军店镇猪獾洞沟采药，有一个年轻人躺在地上，处于半昏迷状态。”7月31日12时许，房县公安局军店派出所接到当地药农报警。

民警赶到现场后，发现这名年轻人右腿截肢，他躺在密林中，精神状态非常差。民警将他固定在担架上。山里基本没有路，参与救援人员深一脚浅一脚，步行近3小时，终于将他送上120急救车。

事后得知，年轻人姓张，现年25岁，早年右腿因车祸截肢。7月19日下午，张某独自离家出走，家人四处寻找未果。算下来，张某已被困大山12天。

张某平时就不爱与人交流，他被困深山12天是怎么度过的，现在不得而知。救援民警分析，张某被困的山上种植有大片玉米，山涧也有水源，这些为张某在野外生存10余天创造了条件，但近期持续高温，若遭蚊蝇、毒虫叮咬发生中毒等情况，后果不堪设想。

目前，张某正接受救治，暂无生命危险。





