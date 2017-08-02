查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·为了精神病人重获安宁 ·近8万潜江居民有了家庭医生 ·农村家庭医生服务，难在哪里？ ·图文：襄阳3000农户养鸭增收 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·荆门市工商局全力打好侵权假冒“歼灭战” ·上半年城镇新增就业49.17万人 ·武汉六成公交车支持扫码乘车 ·晚期肠癌女研究生获新生 ·房县警民合力救出残疾男子 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 为了精神病人重获安宁 · 近8万潜江居民有了家庭医生 · 农村家庭医生服务，难在哪里？ · 图文：襄阳3000农户养鸭增收 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 荆门市工商局全力打好侵权假冒“ · 上半年城镇新增就业49.17万 · 武汉六成公交车支持扫码乘车 · 晚期肠癌女研究生获新生 · 房县警民合力救出残疾男子 11 社会 2017.8.2 星期三 爱心资助创造奇迹 晚期肠癌女研究生获新生 湖北日报讯 （记者汤炜玮、通讯员刘坤维、石亮亮）父母双亡，无钱治病，幸获爱心资助，90后晚期肠癌女研究生获新生。昨日，记者在武汉协和医院肿瘤中心住院部，见到25岁的刘青兰时，她感激地说：“感觉像重生了一样。”

去年9月，刚保研到湖北大学心理学专业的刘青兰，被查出患晚期结肠癌，腹腔2/3空间被肿瘤占据，手术无法切除。这对于刘青兰，犹如晴天霹雳。刘青兰3岁时，父亲遇车祸身亡；2009年底，母亲也离她而去。

为挽救刘青兰的生命，武汉协和医院肿瘤科、胃肠外科、消化内科、病理科、影像科等科室专家组成多学科团队，专门对她的病进行深入讨论，决定先进行化疗和靶向药物治疗，再尝试外科手术切除肿瘤。

刘青兰休学住院后，妹妹辞去工作，专门照顾姐姐，通过众筹平台筹到16万元，再加上亲戚、老师和同学资助，解决了化疗费用。但20多万元的靶向药物治疗费用，让姐妹俩一筹莫展。

为此，协和医院肿瘤中心副主任张涛联系到中华慈善总会，为刘青兰争取到免费靶向治疗药费。

半年后，刘青兰体内肿瘤缩小，可尝试手术。今年3月16日，刘青兰进入手术室，所有肿瘤被切除，最大一个有拳头大小。术后至今经两次复查，均未见肿瘤和癌细胞残存。





