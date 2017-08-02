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外国（地区）企业常驻代表机构变
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武汉六成公交车支持扫码乘车
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晚期肠癌女研究生获新生
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房县警民合力救出残疾男子
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社会
2017.8.2 星期三
武汉六成公交车支持扫码乘车
单日突破10万人次
湖北日报讯 （记者王哲、通讯员苏丹丹）昨日，支付宝与武汉公交集团联手推出刷手机支付宝免费乘公交车活动，10万人次享受免单优惠。
昨日9时30分，在武昌火车站东广场BRT站台，市民王希研使用支付宝扫码进站后，不一会支付宝将车费返还。据蚂蚁金服统计，到18时12分，刷支付宝乘公交的市民超过10万人次。
据悉，1日至3日，武汉市民有12次刷支付宝免费乘车机会。其免费形式是，刷乘车码后先扣款交易，支付宝再对这笔交易进行等额返还。同时，1日至8日，市民每次刷手机支付宝乘坐一次公交车，付款成功后就会获得一次抽奖机会，有机会抽取8.8元、88元、888元等3个额度的现金红包，红包总数8.8万个。
蚂蚁金服武汉地区负责人表示，截至7月31日，武汉市民领取支付宝电子公交卡127万张，人数居全国第一，日均刷卡量达3.6万。目前，武汉市60%以上的公交车已支持扫码乘车，覆盖200余条常规公交线路及BRT闸机、轮渡中华路码头至武汉关码头航线。