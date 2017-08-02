查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·为了精神病人重获安宁 ·近8万潜江居民有了家庭医生 ·农村家庭医生服务，难在哪里？ ·图文：襄阳3000农户养鸭增收 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·荆门市工商局全力打好侵权假冒“歼灭战” ·上半年城镇新增就业49.17万人 ·武汉六成公交车支持扫码乘车 ·晚期肠癌女研究生获新生 ·房县警民合力救出残疾男子 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 为了精神病人重获安宁 · 近8万潜江居民有了家庭医生 · 农村家庭医生服务，难在哪里？ · 图文：襄阳3000农户养鸭增收 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 荆门市工商局全力打好侵权假冒“ · 上半年城镇新增就业49.17万 · 武汉六成公交车支持扫码乘车 · 晚期肠癌女研究生获新生 · 房县警民合力救出残疾男子 11 社会 2017.8.2 星期三 武汉六成公交车支持扫码乘车 单日突破10万人次 湖北日报讯 （记者王哲、通讯员苏丹丹）昨日，支付宝与武汉公交集团联手推出刷手机支付宝免费乘公交车活动，10万人次享受免单优惠。

昨日9时30分，在武昌火车站东广场BRT站台，市民王希研使用支付宝扫码进站后，不一会支付宝将车费返还。据蚂蚁金服统计，到18时12分，刷支付宝乘公交的市民超过10万人次。

据悉，1日至3日，武汉市民有12次刷支付宝免费乘车机会。其免费形式是，刷乘车码后先扣款交易，支付宝再对这笔交易进行等额返还。同时，1日至8日，市民每次刷手机支付宝乘坐一次公交车，付款成功后就会获得一次抽奖机会，有机会抽取8.8元、88元、888元等3个额度的现金红包，红包总数8.8万个。

蚂蚁金服武汉地区负责人表示，截至7月31日，武汉市民领取支付宝电子公交卡127万张，人数居全国第一，日均刷卡量达3.6万。目前，武汉市60%以上的公交车已支持扫码乘车，覆盖200余条常规公交线路及BRT闸机、轮渡中华路码头至武汉关码头航线。





