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 第11版 社会
·为了精神病人重获安宁
·近8万潜江居民有了家庭医生
·农村家庭医生服务，难在哪里？
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·晚期肠癌女研究生获新生
·房县警民合力救出残疾男子
湖北日报电子版
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11 社会 2017.8.2 星期三
上半年城镇新增就业49.17万人
5.09万人自主创业
    湖北日报讯 （记者李玉麟、通讯员陈维）昨日，记者从省人社厅获悉，今年上半年，全省城镇新增就业49.17万人，同比增长0.39万人，完成全年目标任务的70.2%。全省城镇登记失业率2.6%。全省就业形势总体稳定。
    今年上半年，我省积极实施“我选湖北”计划。截至7月中旬，全省建立大学生实习实训基地1148家，提前超额完成全年建立1000家的目标任务；全省接收大学生在鄂实习实训10.75万人，完成全年任务的37.4%。
    从产业分布看，第三产业新就业人员占54.9%，同比增加19.19%；第二产业新就业人员占36.7%，第一产业新就业人员占8.4%，均同比减少，与我省产业结构调整方向相符。
    从行业分布看，新就业人员主 要 集 中 在 制 造 加 工 业（22.4%）、批发零售业（13.6%）、住宿餐饮业（13.3%）。民营企业、个体经济、灵活就业日益成为新增就业的主渠道。同时，创业带动就业效应显著。上半年全省5.09万人自主创业，带动就业18.5万人，为经济发展、拓展就业岗位提供有力支撑。
    从城乡分布看，截至今年6月底，全省农村劳动力转移就业人数1039.3万人，同比持平。其中省外就业占53.8%，同比下降7.95%。农民工返乡回流呈现快速增长趋势，上半年全省新增返乡人数44.35万人。其中返乡创业约2万人，带动就业近10万人。


   
　