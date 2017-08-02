查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·为了精神病人重获安宁 ·近8万潜江居民有了家庭医生 ·农村家庭医生服务，难在哪里？ ·图文：襄阳3000农户养鸭增收 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·荆门市工商局全力打好侵权假冒“歼灭战” ·上半年城镇新增就业49.17万人 ·武汉六成公交车支持扫码乘车 ·晚期肠癌女研究生获新生 ·房县警民合力救出残疾男子 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 为了精神病人重获安宁 · 近8万潜江居民有了家庭医生 · 农村家庭医生服务，难在哪里？ · 图文：襄阳3000农户养鸭增收 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 荆门市工商局全力打好侵权假冒“ · 上半年城镇新增就业49.17万 · 武汉六成公交车支持扫码乘车 · 晚期肠癌女研究生获新生 · 房县警民合力救出残疾男子 11 社会 2017.8.2 星期三 上半年城镇新增就业49.17万人 5.09万人自主创业 湖北日报讯 （记者李玉麟、通讯员陈维）昨日，记者从省人社厅获悉，今年上半年，全省城镇新增就业49.17万人，同比增长0.39万人，完成全年目标任务的70.2%。全省城镇登记失业率2.6%。全省就业形势总体稳定。

今年上半年，我省积极实施“我选湖北”计划。截至7月中旬，全省建立大学生实习实训基地1148家，提前超额完成全年建立1000家的目标任务；全省接收大学生在鄂实习实训10.75万人，完成全年任务的37.4%。

从产业分布看，第三产业新就业人员占54.9%，同比增加19.19%；第二产业新就业人员占36.7%，第一产业新就业人员占8.4%，均同比减少，与我省产业结构调整方向相符。

从行业分布看，新就业人员主 要 集 中 在 制 造 加 工 业（22.4%）、批发零售业（13.6%）、住宿餐饮业（13.3%）。民营企业、个体经济、灵活就业日益成为新增就业的主渠道。同时，创业带动就业效应显著。上半年全省5.09万人自主创业，带动就业18.5万人，为经济发展、拓展就业岗位提供有力支撑。

从城乡分布看，截至今年6月底，全省农村劳动力转移就业人数1039.3万人，同比持平。其中省外就业占53.8%，同比下降7.95%。农民工返乡回流呈现快速增长趋势，上半年全省新增返乡人数44.35万人。其中返乡创业约2万人，带动就业近10万人。





