查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·为了精神病人重获安宁 ·近8万潜江居民有了家庭医生 ·农村家庭医生服务，难在哪里？ ·图文：襄阳3000农户养鸭增收 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·荆门市工商局全力打好侵权假冒“歼灭战” ·上半年城镇新增就业49.17万人 ·武汉六成公交车支持扫码乘车 ·晚期肠癌女研究生获新生 ·房县警民合力救出残疾男子 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 为了精神病人重获安宁 · 近8万潜江居民有了家庭医生 · 农村家庭医生服务，难在哪里？ · 图文：襄阳3000农户养鸭增收 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 荆门市工商局全力打好侵权假冒“ · 上半年城镇新增就业49.17万 · 武汉六成公交车支持扫码乘车 · 晚期肠癌女研究生获新生 · 房县警民合力救出残疾男子 11 社会 2017.8.2 星期三 荆门市工商局全力打好侵权假冒“歼灭战” 湖北日报讯 今年以来，荆门市工商局认真贯彻落实全省工商系统“打击侵权假冒执法年”活动部署，结合当地实际，以持续开展“净化市场 护航消费”系列专项整治行动为抓手，聚焦重点，全力打好辖区侵权假冒违法行为“歼灭战”。

针对以往对侵权假冒一次整治包含多个领域、多种商品，指向不明，用力分散，什么都整治，什么都没治好的问题，荆门市工商局通过开展大走访活动，充分征求群众意见，最终形成“锁定一个行业，检测一类商品，查处一批案件，曝光一批典型，规范一类市场”的新“双打”工作思路。

截止目前，荆门市“净化市场护航消费”系列专项整治行动已先后完成10场“战役”，涉及18类商标（服务）和行业，共立案查处各类违法案件1674件，总案值达4000余万元，端掉制假售假窝点146处，查处大案、要案39件，处罚涉案总部企业 27 家、生产厂家 51 家，发布预警3800条，下达责令整改通知书762份，约谈822家涉案企业。

同时，荆门市工商局将全市拥有中国驰名商标、省著名商标和市知名商标的500多家重点品牌企业名单收录到《荆门市名标企业名录》印发全市，要求荆门市各级工商机关对被收纳进名录的企业实施重点保护和帮扶，同时加强与全国知名企业的联合协作，组织策划多部门共同参与的联手打假行动。

今年3月，在某商标所有人的配合下，荆门市工商局城区东宝分局突击检查了涉嫌销售侵犯商标权服装的城区某大型商场专柜，扣留含羽绒服在内的侵权服装共计272件，货值达26万元；钟祥市工商局联手湖北白云边酒业股份有限公司打假人员，对该市饭店、超市、烟酒副食店内的“白云边”酒进行了重点检查；荆门市工商局屈家岭分局联手维达厂家，针对群众对假冒产品的投诉，共清查商户12家，依法扣押涉嫌假冒的维达卷纸80余提。





