为了精神病人重获安宁近8万潜江居民有了家庭医生农村家庭医生服务，难在哪里？图文：襄阳3000农户养鸭增收外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告荆门市工商局全力打好侵权假冒“歼灭战”上半年城镇新增就业49.17万人武汉六成公交车支持扫码乘车晚期肠癌女研究生获新生房县警民合力救出残疾男子
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 第11版 社会
·为了精神病人重获安宁
·近8万潜江居民有了家庭医生
·农村家庭医生服务，难在哪里？
·图文：襄阳3000农户养鸭增收
·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告
·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告
·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告
·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告
·荆门市工商局全力打好侵权假冒“歼灭战”
·上半年城镇新增就业49.17万人
·武汉六成公交车支持扫码乘车
·晚期肠癌女研究生获新生
·房县警民合力救出残疾男子
湖北日报电子版
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11 社会 2017.8.2 星期三
外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告
    湖北日报讯 德国赫伯罗特股份公司武汉代表处，注册号：420000500007022，于2017年7月28日，在湖北省工商行政管理局办理了外国（地区）企业常驻代表机构的变更登记。变更登记后，代表机构名称：德国赫伯罗特股份公司武汉代表处，首席代表：GUILLERMO　GINESTA　BASCUNAN，驻在场所变更为：武汉市硚口区解放大道634-1号新世界中心写字楼A座2509室，驻在期限：自2007年12月17日至2023年12月16日，外国（地区）企业名称：德国赫伯罗特股份公司，外国（地区）企业住所：德国汉堡愽林达姆25号，业务范围：从事与隶属外国（地区）企业有关的非营利性业务联络活动。


   
　