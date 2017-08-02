查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·为了精神病人重获安宁 ·近8万潜江居民有了家庭医生 ·农村家庭医生服务，难在哪里？ ·图文：襄阳3000农户养鸭增收 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·荆门市工商局全力打好侵权假冒“歼灭战” ·上半年城镇新增就业49.17万人 ·武汉六成公交车支持扫码乘车 ·晚期肠癌女研究生获新生 ·房县警民合力救出残疾男子 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 为了精神病人重获安宁 · 近8万潜江居民有了家庭医生 · 农村家庭医生服务，难在哪里？ · 图文：襄阳3000农户养鸭增收 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 荆门市工商局全力打好侵权假冒“ · 上半年城镇新增就业49.17万 · 武汉六成公交车支持扫码乘车 · 晚期肠癌女研究生获新生 · 房县警民合力救出残疾男子 11 社会 2017.8.2 星期三 外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 湖北日报讯 英国英中贸易协会武汉代表处，注册号：420000500006896，于2017年7月27日，在湖北省工商行政管理局办理了外国（地区）企业常驻代表机构的变更登记。变更登记后，代表机构名称：英国英中贸易协会武汉代表处，首席代表：康彥，驻在场所：武汉市江岸区中山大道1628号武汉天地企业中心五号33楼3307B室，驻在期限变更为自2003年9月22日至2018年6月30日，外国（地区）企业名称：英国英中贸易协会，外国（地区）企业住所：英国伦敦布兰森登波特兰大楼三楼，业务范围：有关英中贸易协会在湖北经贸活动的联络与咨询。





