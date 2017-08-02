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第11版 社会
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·近8万潜江居民有了家庭医生
·农村家庭医生服务，难在哪里？
·图文：襄阳3000农户养鸭增收
·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告
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·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告
·荆门市工商局全力打好侵权假冒“歼灭战”
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·晚期肠癌女研究生获新生
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近8万潜江居民有了家庭医生
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图文：襄阳3000农户养鸭增收
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外国（地区）企业常驻代表机构变
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晚期肠癌女研究生获新生
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房县警民合力救出残疾男子
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社会
2017.8.2 星期三
外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告
湖北日报讯 澳 门 贸 易 投 资 促 进 局 武 汉 代 表 处 ， 注 册 号 ：91420000MA48BCWH79，于2017年7月27日，在湖北省工商行政管理局办理了外国（地区）企业常驻代表机构的变更登记。变更登记后，代表机构名称：澳门贸易投资促进局武汉代表处，首席代表：梁华峰驻在场所：武汉市江岸区中山大道1628号武汉天地企业中心5号楼6-1室，驻在期限为自2016年08月30日至2018年6月30日，外国（地区）企业名称：澳门贸易投资促进局，外国（地区）企业住所：澳门友谊大马路918号世界贸易中心四楼，业务范围：从事与本部门相关的非营利性业务联络和咨询活动。