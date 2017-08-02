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第11版 社会
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·近8万潜江居民有了家庭医生
·农村家庭医生服务，难在哪里？
·图文：襄阳3000农户养鸭增收
·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告
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·上半年城镇新增就业49.17万人
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·晚期肠癌女研究生获新生
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为了精神病人重获安宁
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近8万潜江居民有了家庭医生
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图文：襄阳3000农户养鸭增收
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外国（地区）企业常驻代表机构变
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荆门市工商局全力打好侵权假冒“
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上半年城镇新增就业49.17万
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武汉六成公交车支持扫码乘车
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晚期肠癌女研究生获新生
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房县警民合力救出残疾男子
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社会
2017.8.2 星期三
图文：襄阳3000农户养鸭增收
湖北日报讯 上月，在宜城一家企业，工人正在把皮蛋装箱。这里通过网络销售每天发货6000单左右，日销售额15万元。该企业不仅有3万只的养鸭基地，还带动襄阳3000农户养鸭，年产值共5亿多元。
（记者 田悦 视界网 何维国 摄）