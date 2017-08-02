为了精神病人重获安宁近8万潜江居民有了家庭医生农村家庭医生服务，难在哪里？图文：襄阳3000农户养鸭增收外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告荆门市工商局全力打好侵权假冒“歼灭战”上半年城镇新增就业49.17万人武汉六成公交车支持扫码乘车晚期肠癌女研究生获新生房县警民合力救出残疾男子
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 第11版 社会
·为了精神病人重获安宁
·近8万潜江居民有了家庭医生
·农村家庭医生服务，难在哪里？
·图文：襄阳3000农户养鸭增收
·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告
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·荆门市工商局全力打好侵权假冒“歼灭战”
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·武汉六成公交车支持扫码乘车
·晚期肠癌女研究生获新生
·房县警民合力救出残疾男子
湖北日报电子版
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11 社会 2017.8.2 星期三
图文：襄阳3000农户养鸭增收
    湖北日报讯 上月，在宜城一家企业，工人正在把皮蛋装箱。这里通过网络销售每天发货6000单左右，日销售额15万元。该企业不仅有3万只的养鸭基地，还带动襄阳3000农户养鸭，年产值共5亿多元。
（记者 田悦 视界网 何维国 摄）


   
　