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 第11版 社会
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湖北日报电子版
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11 社会 2017.8.2 星期三
农村家庭医生服务，难在哪里？
    湖北日报讯 记者 彭磊 通讯员 李理

    农村老人呼叫家庭医生

    影视节目中，家庭医生多出现在富裕家庭中。而在潜江，家庭医生进村入户，普通人也可享受上门服务。
    在老新镇全福村，74岁的胡安贤老人一清早就给家庭医生胡绪发打电话。这天，两人约着在家里做体检。
    胡绪发是本村村医。接完电话，就背着沉沉的医药箱出门，箱子里有血压仪、常见药等。“血压稳定、血糖也控制得不错，您老要继续注意饮食、规律作息。”胡医生把检测结果告诉胡安贤。
    胡安贤患有较严重的高血压，签约家庭医生后，今年已接受3次上门检查。
    前不久，他的肾结石深夜发作，疼痛难忍。胡医生闻讯，紧急联系老新镇卫生院的“家庭医生”分级转诊，并通过全市医疗信息平台，让老人得以第一时间住院治疗，及时解除了病痛。“现在，精神比以前好多了。”胡安贤说。

    村医后继乏人之忧

    随着家庭医生模式启动，胡绪发每天早晨6时出门对全村签约服务对象上门随访，8时30分许回卫生室坐诊。
    胡绪发今年52岁，在村医岗位上已坚守37年。他说，能帮助这么多困难人群，他感到骄傲。
    尽管家庭医生团队中有来自市、镇的医生，但绝大部分基础诊疗还是落在胡绪发等基层村医身上。“可村医待遇低，没有养老保障。现在，村医基本断层了。”胡绪发忧心忡忡地说，自己退休后，只能拿到每月200元的退岗补贴。眼下，村医后继无人。如果村医积极性不调动起来，家庭医生服务不可能持久。


   
　