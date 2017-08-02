查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·为了精神病人重获安宁 ·近8万潜江居民有了家庭医生 ·农村家庭医生服务，难在哪里？ ·图文：襄阳3000农户养鸭增收 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告 ·荆门市工商局全力打好侵权假冒“歼灭战” ·上半年城镇新增就业49.17万人 ·武汉六成公交车支持扫码乘车 ·晚期肠癌女研究生获新生 ·房县警民合力救出残疾男子 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 为了精神病人重获安宁 · 近8万潜江居民有了家庭医生 · 农村家庭医生服务，难在哪里？ · 图文：襄阳3000农户养鸭增收 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 外国（地区）企业常驻代表机构变 · 荆门市工商局全力打好侵权假冒“ · 上半年城镇新增就业49.17万 · 武汉六成公交车支持扫码乘车 · 晚期肠癌女研究生获新生 · 房县警民合力救出残疾男子 11 社会 2017.8.2 星期三 近8万潜江居民有了家庭医生 湖北日报讯 （记者彭磊、通讯员李理）昨日从潜江市卫计委获悉，该市今年启动“家庭医生”试点，已有79944个居民签约。

在潜江，居民可就近在卫生院或社区卫生服务中心自由选择家庭医生服务团队，签订《家庭医生服务协议书》，领取《家庭医生签约服务手册》，即可通过电话等形式预约服务团队、享受上门医疗服务。

家庭医生可提供健康体检，一般常见病、多发病的诊疗、护理，及诊断明确的慢性病治疗、现场应急救护等基本医疗服务。对不能现场诊疗的疾病，他们会帮助预约上级医疗机构转诊。

该市卫计委工会主任陈绪银介绍，此举旨在进一步推进基层首诊、分级诊疗，提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。

陈绪银介绍，改病人上门为医生上门，是以区域信息化为依托。该市已将全市居民过敏史、家族史、就诊记录等信息形成电子健康卡，同时打通各级医院管理系统，实现数据互联互通、资源共享。“病人什么时候诊断过，诊断结果是什么，通过平台上的‘健康档案’都可以看到。”陈绪银说。

截至上月底，该市已为95％以上人群建立真实、完整、可连续使用的电子健康档案；全市共成立由市、镇、村三级医护人员组成的家庭医生服务团队117个，涉及医护人员1686人。

目前，该市65岁及以上老年人、0—6岁儿童、孕产妇、糖尿病患者、高血压患者、重性精神病患者等六类重点人群可免费享受签约服务；普通人群则需购买付费包，根据服务清单选择点单式服务。





