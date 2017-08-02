为了精神病人重获安宁近8万潜江居民有了家庭医生农村家庭医生服务，难在哪里？图文：襄阳3000农户养鸭增收外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告荆门市工商局全力打好侵权假冒“歼灭战”上半年城镇新增就业49.17万人武汉六成公交车支持扫码乘车晚期肠癌女研究生获新生房县警民合力救出残疾男子
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第11版 社会
·为了精神病人重获安宁
·近8万潜江居民有了家庭医生
·农村家庭医生服务，难在哪里？
·图文：襄阳3000农户养鸭增收
·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告
·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告
·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告
·外国（地区）企业常驻代表机构变更登记公告
·荆门市工商局全力打好侵权假冒“歼灭战”
·上半年城镇新增就业49.17万人
·武汉六成公交车支持扫码乘车
·晚期肠癌女研究生获新生
·房县警民合力救出残疾男子
湖北日报电子版
----  
 
11 社会 2017.8.2 星期三
为了精神病人重获安宁
——湖北省优秀护士肖信波的默默守护
    湖北日报讯 记者 严运涛 通讯员 吴述明

    上月底的一天，肖信波护士长托着药盘前往病房。她带了一大串钥匙，每到一个病区，要先打开一扇厚厚的铁门，再迅速把铁门反锁。她工作的地方，是天门市精神卫生中心，前身为天门市精神病医院。

    19年的默默守护

    打开二楼楼梯口一道厚厚铁门，记者随肖信波进入女病区。
    病房房门紧闭。在一间一级病房里，近10名患者在床上或坐或躺，沉默不语，两名护士陪在一旁。
    见有陌生人进入，几名病人兴奋起来。一名年轻病人跑到门口想出去，被劝阻后，对护士怒目而视，嘴里骂骂咧咧，但没有一个护士还嘴。
    一个老奶奶看到记者相机，嚷着要拍照。“好，那就拍。”肖信波走过去拉着她的手，帮她扎好头发，老奶奶脸上露出笑容。“很多时候病人就像孩子一样，我们哄一下，她们就高兴了。”肖信波说。她叮嘱记者，照片不能外传，要保护病人隐私。
    眼前的护士长，能从容与不同特征的病人打交道。这背后，是多年的磨练和辛酸。
    1998年，20岁的肖信波从天门卫校毕业，被分配到市精神病医院工作。“接到通知的刹那，我吓呆了。”肖信波说，她不想整天和“疯子”打交道，更不愿意让别人知道她在精神病医院工作。
    她哭过、闹过，最后还是抱着“试试看”心态走进医院。没想到这一试，就坚持了19年。

    要比在普通医院更细心

    每天早上，肖信波提前半小时上班，清点物品，刀剪、绳索、玻璃、铁制品、打火机等，这些都不能在病房出现。“许多看似普通的东西，拿在精神病人手里，都可能成为伤人伤己、甚至自杀的工具，不得不防。”肖信波介绍，在这里做护士，要比在普通医院更细心。
    7时30分，做完准备工作，要安排病人吃早餐，两三个护士照顾120名病人，她们常常忙得团团转。“我们最怕的就是病人不肯配合吃饭、吃药，这不仅伤害身体，还不利于康复治疗。”肖信波说。
    有的病人有被害妄想症，觉得护士要她吃饭是要害她，碰到这种情况，她通常会耐心劝说，给病人喂饭，有时甚至要承受病人辱骂或被泼一身的饭菜。
    让病人按时服药也是项“技术活”。有的病人把药夹在手指缝里，有的看着像是吃了药，其实把药藏在舌头底下，等护士一转身，就把药吐掉了。
    与精神病人接触多了，肖信波也提醒自己做“有心人”，现在已能通过病人的眼神、言语和举动，了解她们的一些想法。
    曾有名因高考失利患上抑郁症的女孩，第二天就要出院了，却准备自杀。晚上查房时，肖信波发现她眼睛睁得大大的，神情紧张，就多次到她床前查看，后来果然发现这个女孩在卫生间要寻短见……

    危险工作也要有人做

    天天与精神病人打交道，危险随时可能降临。“每个护士身上都有伤。”肖信波说，在这里，挨打受骂是家常便饭。
    肖信波结婚前十多天，一名病人不肯吃药，她正劝解，病人突然伸出手，狠狠向她抓来，她脸上被抓出三道血印。
    一次查房，她看到一名病人在窗边发呆，就走过去询问，病人一言不发。她预感情况不对，想喊医生来看看。刚一转身，头发已被那名病人死死抓住，病人将她往卫生间使劲拖。幸好值班医生听到呼救，赶来把病人制服。她头上火辣辣的，一照镜子，头发被扯掉了一大绺。
    她背地里也哭过，生理、心理压力都很大。可当朋友劝她：你还是想办法换个单位吧，这里多危险、多烦人啊。她却说：这里的工作，总要有人来做啊。
    19年来，肖信波送走一批又一批病患，她的耐心、细心、爱心、责任心早已成为整个医院的表率——“省护士岗位技能竞赛个人全能金奖”“省女职工建功立业标兵”“省优秀护士”、天门市劳动模范，这些是对她最大的肯定。


 
　