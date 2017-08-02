查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 公告 ·图文：省质监局关于公布省级质量监督抽查连续合格和连续不合格企业及产品名单的公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 图文：省质监局关于公布省级质量 10 公告 2017.8.2 星期三 图文：省质监局关于公布省级质量监督抽查连续合格和连续不合格企业及产品名单的公告 湖北日报讯 为深入实施质量强省战略，进一步促进企业认真履行质量责任，引导公众消费，推动社会共治，促进我省产业提质增效升级，根据我局产品质量省级监督抽查结果，现将2012年－2016年产品质量省级监督抽查连续五年抽查合格的228家企业和2015年－2016年连续两年抽查不合格的7家企业予以公告。

希望全省广大企业秉承“重视质量、崇尚创新、追求卓越”的发展理念，不断提高自主创新能力、产品质量水平和核心竞争力，为加快“五个湖北”建设、全面建成小康社会作出新的更大贡献。



湖北省质量技术监督局

2017年8月2日





