国内首部“双创”电影在汉开机为大悟乡村提供高精尖服务提前启动新生资助工作在建工地有书香 就是不一样荆州市共建办税服务厅 国地税合作方便纳税人图文：武汉原创音乐“大树”还小图文：建军90周年纪念邮票首发武汉再添大型书城省图举行数字资源读者培训省博新设“邵声朗艺术馆”
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 第9版 文化
·国内首部“双创”电影在汉开机
·为大悟乡村提供高精尖服务
·提前启动新生资助工作
·在建工地有书香 就是不一样
·荆州市共建办税服务厅 国地税合作方便纳税人
·图文：武汉原创音乐“大树”还小
·图文：建军90周年纪念邮票首发
·武汉再添大型书城
·省图举行数字资源读者培训
·省博新设“邵声朗艺术馆”
湖北日报电子版
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9 文化 2017.8.2 星期三
香港青年与武大学子组建团队
为大悟乡村提供高精尖服务
    湖北日报讯 （记者韩晓玲、通讯员万舒良）暑假里，香港理工大学与武汉大学的28名大学生组成一支团队，冒酷暑走进大悟县新城镇熊湾村，开展“精准扶贫、服务民生”主题社会实践。他们依托在摄影测量、遥感、地理信息、地理国情监测、电子商务等方面的技术优势，为当地发展出谋划策。
    在田间地头，学子们采访村民，并探察地形。他们利用无人机航拍，建立水库三维模型，为水库利用提供详实的基础资料；通过三维建模，制作出基于虚拟现实技术的旅游项目推广视频，推动乡村旅游；走访调查熊湾村产业结构，分析电子商务应用可行性；计算和分析村民健康数据，有针对性地提供养生建议；教村里的孩子们学习计算机和英语，以及辨识地图。
    据介绍，为进一步密切香港与内地高校的交流合作，该活动在“香港万人计划”支持下开展。香港和内地学子共同利用所学专业，服务乡村民生发展，同时让香港青年感受并关注内地发展。


   
　