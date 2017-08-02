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第9版 文化
·国内首部“双创”电影在汉开机
·为大悟乡村提供高精尖服务
·提前启动新生资助工作
·在建工地有书香 就是不一样
·荆州市共建办税服务厅 国地税合作方便纳税人
·图文：武汉原创音乐“大树”还小
·图文：建军90周年纪念邮票首发
·武汉再添大型书城
·省图举行数字资源读者培训
·省博新设“邵声朗艺术馆”
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国内首部“双创”电影在汉开机
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在建工地有书香 就是不一样
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荆州市共建办税服务厅 国地税合
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图文：武汉原创音乐“大树”还小
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武汉再添大型书城
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省图举行数字资源读者培训
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省博新设“邵声朗艺术馆”
9
文化
2017.8.2 星期三
香港青年与武大学子组建团队
为大悟乡村提供高精尖服务
湖北日报讯 （记者韩晓玲、通讯员万舒良）暑假里，香港理工大学与武汉大学的28名大学生组成一支团队，冒酷暑走进大悟县新城镇熊湾村，开展“精准扶贫、服务民生”主题社会实践。他们依托在摄影测量、遥感、地理信息、地理国情监测、电子商务等方面的技术优势，为当地发展出谋划策。
在田间地头，学子们采访村民，并探察地形。他们利用无人机航拍，建立水库三维模型，为水库利用提供详实的基础资料；通过三维建模，制作出基于虚拟现实技术的旅游项目推广视频，推动乡村旅游；走访调查熊湾村产业结构，分析电子商务应用可行性；计算和分析村民健康数据，有针对性地提供养生建议；教村里的孩子们学习计算机和英语，以及辨识地图。
据介绍，为进一步密切香港与内地高校的交流合作，该活动在“香港万人计划”支持下开展。香港和内地学子共同利用所学专业，服务乡村民生发展，同时让香港青年感受并关注内地发展。