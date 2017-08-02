查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 文化 ·国内首部“双创”电影在汉开机 ·为大悟乡村提供高精尖服务 ·提前启动新生资助工作 ·在建工地有书香 就是不一样 ·荆州市共建办税服务厅 国地税合作方便纳税人 ·图文：武汉原创音乐“大树”还小 ·图文：建军90周年纪念邮票首发 ·武汉再添大型书城 ·省图举行数字资源读者培训 ·省博新设“邵声朗艺术馆” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 国内首部“双创”电影在汉开机 · 为大悟乡村提供高精尖服务 · 提前启动新生资助工作 · 在建工地有书香 就是不一样 · 荆州市共建办税服务厅 国地税合 · 图文：武汉原创音乐“大树”还小 · 图文：建军90周年纪念邮票首发 · 武汉再添大型书城 · 省图举行数字资源读者培训 · 省博新设“邵声朗艺术馆” 9 文化 2017.8.2 星期三 国内首部“双创”电影在汉开机 湖北日报讯 （记者文俊、实习生何鑫）昨日，国内首部“双创”题材网络电影《创客时代》在汉开机。电影以喜剧形式讲述一个青年创业者勇于创新、敢于挑战的励志故事，拟于10月在爱奇艺、腾讯等视频网站首播。“大众创业，万众创新”作为国家推动青年创新创业的重要举措，激励无数青年投身其中，但网络影视剧却鲜有“双创”题材。《创客时代》将目光对准这个创业群体，反映年轻人创业的奋斗史。

据象人文化传播（武汉）有限责任公司总经理、本片总编剧林海介绍，片中大量情节以真实创业团队为原型，希望观众能通过这部作品了解到当下真实的创业环境，从而更多地关注创业、支持创业；另一方面是希望能鼓励年轻人勇敢迈出第一步，激发起内心深处奋斗的火焰。

武汉多部创业题材电影正在筹备中，在谈及这一现象时，武汉资深影视制片人周光明说，武汉有全国首个孵化器首个创业咖啡，创业氛围浓厚，加上大学生数量多，创业氛围非常良好，因此涌现出大量反映创业的影视作品。





