国内首部“双创”电影在汉开机为大悟乡村提供高精尖服务提前启动新生资助工作在建工地有书香 就是不一样荆州市共建办税服务厅 国地税合作方便纳税人图文：武汉原创音乐“大树”还小图文：建军90周年纪念邮票首发武汉再添大型书城省图举行数字资源读者培训省博新设“邵声朗艺术馆”
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 第9版 文化
·国内首部“双创”电影在汉开机
·为大悟乡村提供高精尖服务
·提前启动新生资助工作
·在建工地有书香 就是不一样
·荆州市共建办税服务厅 国地税合作方便纳税人
·图文：武汉原创音乐“大树”还小
·图文：建军90周年纪念邮票首发
·武汉再添大型书城
·省图举行数字资源读者培训
·省博新设“邵声朗艺术馆”
湖北日报电子版
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9 文化 2017.8.2 星期三
国内首部“双创”电影在汉开机
    湖北日报讯 （记者文俊、实习生何鑫）昨日，国内首部“双创”题材网络电影《创客时代》在汉开机。电影以喜剧形式讲述一个青年创业者勇于创新、敢于挑战的励志故事，拟于10月在爱奇艺、腾讯等视频网站首播。“大众创业，万众创新”作为国家推动青年创新创业的重要举措，激励无数青年投身其中，但网络影视剧却鲜有“双创”题材。《创客时代》将目光对准这个创业群体，反映年轻人创业的奋斗史。
    据象人文化传播（武汉）有限责任公司总经理、本片总编剧林海介绍，片中大量情节以真实创业团队为原型，希望观众能通过这部作品了解到当下真实的创业环境，从而更多地关注创业、支持创业；另一方面是希望能鼓励年轻人勇敢迈出第一步，激发起内心深处奋斗的火焰。
    武汉多部创业题材电影正在筹备中，在谈及这一现象时，武汉资深影视制片人周光明说，武汉有全国首个孵化器首个创业咖啡，创业氛围浓厚，加上大学生数量多，创业氛围非常良好，因此涌现出大量反映创业的影视作品。


   
　