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·为大悟乡村提供高精尖服务
·提前启动新生资助工作
·在建工地有书香 就是不一样
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·图文：武汉原创音乐“大树”还小
·图文：建军90周年纪念邮票首发
·武汉再添大型书城
·省图举行数字资源读者培训
·省博新设“邵声朗艺术馆”
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省博新设“邵声朗艺术馆”
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文化
2017.8.2 星期三
国内首部“双创”电影在汉开机
湖北日报讯 （记者文俊、实习生何鑫）昨日，国内首部“双创”题材网络电影《创客时代》在汉开机。电影以喜剧形式讲述一个青年创业者勇于创新、敢于挑战的励志故事，拟于10月在爱奇艺、腾讯等视频网站首播。“大众创业，万众创新”作为国家推动青年创新创业的重要举措，激励无数青年投身其中，但网络影视剧却鲜有“双创”题材。《创客时代》将目光对准这个创业群体，反映年轻人创业的奋斗史。
据象人文化传播（武汉）有限责任公司总经理、本片总编剧林海介绍，片中大量情节以真实创业团队为原型，希望观众能通过这部作品了解到当下真实的创业环境，从而更多地关注创业、支持创业；另一方面是希望能鼓励年轻人勇敢迈出第一步，激发起内心深处奋斗的火焰。
武汉多部创业题材电影正在筹备中，在谈及这一现象时，武汉资深影视制片人周光明说，武汉有全国首个孵化器首个创业咖啡，创业氛围浓厚，加上大学生数量多，创业氛围非常良好，因此涌现出大量反映创业的影视作品。