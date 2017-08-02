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 第9版 文化
·国内首部“双创”电影在汉开机
·为大悟乡村提供高精尖服务
·提前启动新生资助工作
·在建工地有书香 就是不一样
·荆州市共建办税服务厅 国地税合作方便纳税人
·图文：武汉原创音乐“大树”还小
·图文：建军90周年纪念邮票首发
·武汉再添大型书城
·省图举行数字资源读者培训
·省博新设“邵声朗艺术馆”
湖北日报电子版
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9 文化 2017.8.2 星期三
接受80余件作品捐赠
省博新设“邵声朗艺术馆”
    湖北日报讯 （记者海冰、通讯员孙夏、实习生施含露）7月28日，邵声朗先生作品捐赠仪式暨“邵声朗艺术馆”揭牌仪式在湖北省博物馆举行，“艺超象外——邵声朗捐赠作品展”同时开幕。
    邵声朗是湖北画坛学院派代表，曾接受李可染、蒋兆和、叶浅予及李苦禅等大师的点拨，他突破中国传统山水画的程式，革新现代水墨山水画，形成了独特的绘画风格，成为一代山水大家，还培养并影响了一批批青年学子。
    邵声朗夫人汪均女士及子女秉承其遗志，将其生前创作的83件（套）绘画精品无偿捐献给省博。省博将原编钟馆二楼辟为“邵声朗艺术馆”。除每年举办邵声朗作品展外，“邵声朗艺术馆”将作为博物馆展出平台对外开放，并接纳各种艺术类展览。


   
　