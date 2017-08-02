查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 文化 ·国内首部“双创”电影在汉开机 ·为大悟乡村提供高精尖服务 ·提前启动新生资助工作 ·在建工地有书香 就是不一样 ·荆州市共建办税服务厅 国地税合作方便纳税人 ·图文：武汉原创音乐“大树”还小 ·图文：建军90周年纪念邮票首发 ·武汉再添大型书城 ·省图举行数字资源读者培训 ·省博新设“邵声朗艺术馆” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 国内首部“双创”电影在汉开机 · 为大悟乡村提供高精尖服务 · 提前启动新生资助工作 · 在建工地有书香 就是不一样 · 荆州市共建办税服务厅 国地税合 · 图文：武汉原创音乐“大树”还小 · 图文：建军90周年纪念邮票首发 · 武汉再添大型书城 · 省图举行数字资源读者培训 · 省博新设“邵声朗艺术馆” 9 文化 2017.8.2 星期三 接受80余件作品捐赠 省博新设“邵声朗艺术馆” 湖北日报讯 （记者海冰、通讯员孙夏、实习生施含露）7月28日，邵声朗先生作品捐赠仪式暨“邵声朗艺术馆”揭牌仪式在湖北省博物馆举行，“艺超象外——邵声朗捐赠作品展”同时开幕。

邵声朗是湖北画坛学院派代表，曾接受李可染、蒋兆和、叶浅予及李苦禅等大师的点拨，他突破中国传统山水画的程式，革新现代水墨山水画，形成了独特的绘画风格，成为一代山水大家，还培养并影响了一批批青年学子。

邵声朗夫人汪均女士及子女秉承其遗志，将其生前创作的83件（套）绘画精品无偿捐献给省博。省博将原编钟馆二楼辟为“邵声朗艺术馆”。除每年举办邵声朗作品展外，“邵声朗艺术馆”将作为博物馆展出平台对外开放，并接纳各种艺术类展览。





