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·省图举行数字资源读者培训
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省博新设“邵声朗艺术馆”
9
文化
2017.8.2 星期三
接受80余件作品捐赠
省博新设“邵声朗艺术馆”
湖北日报讯 （记者海冰、通讯员孙夏、实习生施含露）7月28日，邵声朗先生作品捐赠仪式暨“邵声朗艺术馆”揭牌仪式在湖北省博物馆举行，“艺超象外——邵声朗捐赠作品展”同时开幕。
邵声朗是湖北画坛学院派代表，曾接受李可染、蒋兆和、叶浅予及李苦禅等大师的点拨，他突破中国传统山水画的程式，革新现代水墨山水画，形成了独特的绘画风格，成为一代山水大家，还培养并影响了一批批青年学子。
邵声朗夫人汪均女士及子女秉承其遗志，将其生前创作的83件（套）绘画精品无偿捐献给省博。省博将原编钟馆二楼辟为“邵声朗艺术馆”。除每年举办邵声朗作品展外，“邵声朗艺术馆”将作为博物馆展出平台对外开放，并接纳各种艺术类展览。