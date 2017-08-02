国内首部“双创”电影在汉开机为大悟乡村提供高精尖服务提前启动新生资助工作在建工地有书香 就是不一样荆州市共建办税服务厅 国地税合作方便纳税人图文：武汉原创音乐“大树”还小图文：建军90周年纪念邮票首发武汉再添大型书城省图举行数字资源读者培训省博新设“邵声朗艺术馆”
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 第9版 文化
·国内首部“双创”电影在汉开机
·为大悟乡村提供高精尖服务
·提前启动新生资助工作
·在建工地有书香 就是不一样
·荆州市共建办税服务厅 国地税合作方便纳税人
·图文：武汉原创音乐“大树”还小
·图文：建军90周年纪念邮票首发
·武汉再添大型书城
·省图举行数字资源读者培训
·省博新设“邵声朗艺术馆”
湖北日报电子版
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9 文化 2017.8.2 星期三
省图举行数字资源读者培训
教你读遍清末民初老期刊
    湖北日报讯 （记者别鸣、通讯员刘虹、竺佳怡）昨日，省图书馆发布预告：8月针对该馆已购古籍、电子报刊、工具索引、外文、影音多媒体等各类型数据库资源进行读者用户使用免费培训活动。
    据了解，数据库是查找研究资料的重要渠道，善用各类数据库资源，可有效提高文献获取率。省图书馆馆藏大量珍贵古籍、晚清民国期刊、外文、影音多媒体等各类阅读资源，可通过数据库进行查阅，但读者普遍对数据库运用陌生，导致这些珍贵阅读资源往往“深藏闺中人未识”。为更好促进广大读者深入了解并有效利用省图书馆数据库资源，该馆8月进行读者用户使用培训，结合数字资源和案例开展免费培训，力争让读者易学易懂，提升文献检索能力。
    培训安排为：4日下午2点30分至3点30分，Ebsco数据库利用；4日下午4点至5时，晚清期刊全文数据库与民国时期期刊全文数据库；11日下午2点30分至3点30分，外语多媒体学习库；11日下午4点至5点，国研网数据库；18日下午2点30分至3时30分，万方数据知识服务平台与中华医学会数字化期刊等；18日下午4点至5点，云图数字有声图书馆；25日下午3点至5点，图书馆数据库资源导航。读者可前往省图书馆4楼交流活动室参加培训。


   
　