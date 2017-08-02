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据了解，数据库是查找研究资料的重要渠道，善用各类数据库资源，可有效提高文献获取率。省图书馆馆藏大量珍贵古籍、晚清民国期刊、外文、影音多媒体等各类阅读资源，可通过数据库进行查阅，但读者普遍对数据库运用陌生，导致这些珍贵阅读资源往往“深藏闺中人未识”。为更好促进广大读者深入了解并有效利用省图书馆数据库资源，该馆8月进行读者用户使用培训，结合数字资源和案例开展免费培训，力争让读者易学易懂，提升文献检索能力。

培训安排为：4日下午2点30分至3点30分，Ebsco数据库利用；4日下午4点至5时，晚清期刊全文数据库与民国时期期刊全文数据库；11日下午2点30分至3点30分，外语多媒体学习库；11日下午4点至5点，国研网数据库；18日下午2点30分至3时30分，万方数据知识服务平台与中华医学会数字化期刊等；18日下午4点至5点，云图数字有声图书馆；25日下午3点至5点，图书馆数据库资源导航。读者可前往省图书馆4楼交流活动室参加培训。





