查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 文化 ·国内首部“双创”电影在汉开机 ·为大悟乡村提供高精尖服务 ·提前启动新生资助工作 ·在建工地有书香 就是不一样 ·荆州市共建办税服务厅 国地税合作方便纳税人 ·图文：武汉原创音乐“大树”还小 ·图文：建军90周年纪念邮票首发 ·武汉再添大型书城 ·省图举行数字资源读者培训 ·省博新设“邵声朗艺术馆” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 国内首部“双创”电影在汉开机 · 为大悟乡村提供高精尖服务 · 提前启动新生资助工作 · 在建工地有书香 就是不一样 · 荆州市共建办税服务厅 国地税合 · 图文：武汉原创音乐“大树”还小 · 图文：建军90周年纪念邮票首发 · 武汉再添大型书城 · 省图举行数字资源读者培训 · 省博新设“邵声朗艺术馆” 9 文化 2017.8.2 星期三 武汉再添大型书城 湖北日报讯 （记者文俊、通讯员雷艳丽、实习生何鑫）7月29日，武昌白沙洲区域迎来首个大型书店——新华书店万隆书城。

阅界大讲堂、“戏聚”童年、“慧悦读”亲子阅读分享会，面积1000多平方米的万隆书城是一个融合图书、文创、生活美物、咖啡文化等为一体的复合式文化生活体验空间，开业首日以4场文化活动吸引了众多读者和周边居民。知名作家许开祯在书城为读者开讲《这个时代，我们该怎么读书》，他建议读者，选择书籍要问问自己，到底需要什么，到底能读什么，到底能读懂什么，选书比任何选择都更需要遵从自己的心灵。

省新华书店集团副总经理时军介绍，实体书店是全民阅读不可或缺的重要载体，万隆书城是省新华书店集团在全省第229家书店，和传统书店相比，阅读空间更大，互动内容更丰富，本地文化对接更紧密，今年下半年，他们还将在武汉、潜江、仙桃等地打造15家这种依托书城的新型文化综合体。





