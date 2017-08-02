国内首部“双创”电影在汉开机为大悟乡村提供高精尖服务提前启动新生资助工作在建工地有书香 就是不一样荆州市共建办税服务厅 国地税合作方便纳税人图文：武汉原创音乐“大树”还小图文：建军90周年纪念邮票首发武汉再添大型书城省图举行数字资源读者培训省博新设“邵声朗艺术馆”
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 第9版 文化
·国内首部“双创”电影在汉开机
·为大悟乡村提供高精尖服务
·提前启动新生资助工作
·在建工地有书香 就是不一样
·荆州市共建办税服务厅 国地税合作方便纳税人
·图文：武汉原创音乐“大树”还小
·图文：建军90周年纪念邮票首发
·武汉再添大型书城
·省图举行数字资源读者培训
·省博新设“邵声朗艺术馆”
湖北日报电子版
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9 文化 2017.8.2 星期三
武汉再添大型书城
    湖北日报讯 （记者文俊、通讯员雷艳丽、实习生何鑫）7月29日，武昌白沙洲区域迎来首个大型书店——新华书店万隆书城。
    阅界大讲堂、“戏聚”童年、“慧悦读”亲子阅读分享会，面积1000多平方米的万隆书城是一个融合图书、文创、生活美物、咖啡文化等为一体的复合式文化生活体验空间，开业首日以4场文化活动吸引了众多读者和周边居民。知名作家许开祯在书城为读者开讲《这个时代，我们该怎么读书》，他建议读者，选择书籍要问问自己，到底需要什么，到底能读什么，到底能读懂什么，选书比任何选择都更需要遵从自己的心灵。
    省新华书店集团副总经理时军介绍，实体书店是全民阅读不可或缺的重要载体，万隆书城是省新华书店集团在全省第229家书店，和传统书店相比，阅读空间更大，互动内容更丰富，本地文化对接更紧密，今年下半年，他们还将在武汉、潜江、仙桃等地打造15家这种依托书城的新型文化综合体。


   
　