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第9版 文化
·国内首部“双创”电影在汉开机
·为大悟乡村提供高精尖服务
·提前启动新生资助工作
·在建工地有书香 就是不一样
·荆州市共建办税服务厅 国地税合作方便纳税人
·图文：武汉原创音乐“大树”还小
·图文：建军90周年纪念邮票首发
·武汉再添大型书城
·省图举行数字资源读者培训
·省博新设“邵声朗艺术馆”
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国内首部“双创”电影在汉开机
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为大悟乡村提供高精尖服务
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提前启动新生资助工作
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在建工地有书香 就是不一样
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荆州市共建办税服务厅 国地税合
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图文：武汉原创音乐“大树”还小
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图文：建军90周年纪念邮票首发
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武汉再添大型书城
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省图举行数字资源读者培训
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省博新设“邵声朗艺术馆”
9
文化
2017.8.2 星期三
武汉再添大型书城
湖北日报讯 （记者文俊、通讯员雷艳丽、实习生何鑫）7月29日，武昌白沙洲区域迎来首个大型书店——新华书店万隆书城。
阅界大讲堂、“戏聚”童年、“慧悦读”亲子阅读分享会，面积1000多平方米的万隆书城是一个融合图书、文创、生活美物、咖啡文化等为一体的复合式文化生活体验空间，开业首日以4场文化活动吸引了众多读者和周边居民。知名作家许开祯在书城为读者开讲《这个时代，我们该怎么读书》，他建议读者，选择书籍要问问自己，到底需要什么，到底能读什么，到底能读懂什么，选书比任何选择都更需要遵从自己的心灵。
省新华书店集团副总经理时军介绍，实体书店是全民阅读不可或缺的重要载体，万隆书城是省新华书店集团在全省第229家书店，和传统书店相比，阅读空间更大，互动内容更丰富，本地文化对接更紧密，今年下半年，他们还将在武汉、潜江、仙桃等地打造15家这种依托书城的新型文化综合体。