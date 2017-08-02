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第9版 文化
·国内首部“双创”电影在汉开机
·为大悟乡村提供高精尖服务
·提前启动新生资助工作
·在建工地有书香 就是不一样
·荆州市共建办税服务厅 国地税合作方便纳税人
·图文：武汉原创音乐“大树”还小
·图文：建军90周年纪念邮票首发
·武汉再添大型书城
·省图举行数字资源读者培训
·省博新设“邵声朗艺术馆”
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国内首部“双创”电影在汉开机
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在建工地有书香 就是不一样
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荆州市共建办税服务厅 国地税合
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图文：武汉原创音乐“大树”还小
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图文：建军90周年纪念邮票首发
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武汉再添大型书城
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省图举行数字资源读者培训
·
省博新设“邵声朗艺术馆”
9
文化
2017.8.2 星期三
图文：建军90周年纪念邮票首发
湖北日报讯 昨日，武汉邮政在武警武汉支队守桥部队营区举行《中国人民解放军建军九十周年》纪念邮票首发活动。今年是武汉长江大桥建成通车60周年，长江大桥守桥部队几十年来始终风雨无阻坚守岗位，为长江大桥的安全和畅通运行作出巨大贡献。
（记者 张朋 视界网 张志伟 摄）