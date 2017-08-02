国内首部“双创”电影在汉开机为大悟乡村提供高精尖服务提前启动新生资助工作在建工地有书香 就是不一样荆州市共建办税服务厅 国地税合作方便纳税人图文：武汉原创音乐“大树”还小图文：建军90周年纪念邮票首发武汉再添大型书城省图举行数字资源读者培训省博新设“邵声朗艺术馆”
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 第9版 文化
·国内首部“双创”电影在汉开机
·为大悟乡村提供高精尖服务
·提前启动新生资助工作
·在建工地有书香 就是不一样
·荆州市共建办税服务厅 国地税合作方便纳税人
·图文：武汉原创音乐“大树”还小
·图文：建军90周年纪念邮票首发
·武汉再添大型书城
·省图举行数字资源读者培训
·省博新设“邵声朗艺术馆”
湖北日报电子版
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9 文化 2017.8.2 星期三
图文：建军90周年纪念邮票首发
    湖北日报讯 昨日，武汉邮政在武警武汉支队守桥部队营区举行《中国人民解放军建军九十周年》纪念邮票首发活动。今年是武汉长江大桥建成通车60周年，长江大桥守桥部队几十年来始终风雨无阻坚守岗位，为长江大桥的安全和畅通运行作出巨大贡献。
（记者 张朋 视界网 张志伟 摄）


   
　