查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 文化 ·国内首部“双创”电影在汉开机 ·为大悟乡村提供高精尖服务 ·提前启动新生资助工作 ·在建工地有书香 就是不一样 ·荆州市共建办税服务厅 国地税合作方便纳税人 ·图文：武汉原创音乐“大树”还小 ·图文：建军90周年纪念邮票首发 ·武汉再添大型书城 ·省图举行数字资源读者培训 ·省博新设“邵声朗艺术馆” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 国内首部“双创”电影在汉开机 · 为大悟乡村提供高精尖服务 · 提前启动新生资助工作 · 在建工地有书香 就是不一样 · 荆州市共建办税服务厅 国地税合 · 图文：武汉原创音乐“大树”还小 · 图文：建军90周年纪念邮票首发 · 武汉再添大型书城 · 省图举行数字资源读者培训 · 省博新设“邵声朗艺术馆” 9 文化 2017.8.2 星期三 图文：建军90周年纪念邮票首发 湖北日报讯 昨日，武汉邮政在武警武汉支队守桥部队营区举行《中国人民解放军建军九十周年》纪念邮票首发活动。今年是武汉长江大桥建成通车60周年，长江大桥守桥部队几十年来始终风雨无阻坚守岗位，为长江大桥的安全和畅通运行作出巨大贡献。

（记者 张朋 视界网 张志伟 摄）





