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 第9版 文化
·国内首部“双创”电影在汉开机
·为大悟乡村提供高精尖服务
·提前启动新生资助工作
·在建工地有书香 就是不一样
·荆州市共建办税服务厅 国地税合作方便纳税人
·图文：武汉原创音乐“大树”还小
·图文：建军90周年纪念邮票首发
·武汉再添大型书城
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湖北日报电子版
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9 文化 2017.8.2 星期三
图文：武汉原创音乐“大树”还小
    湖北日报讯 图为：“罐头与张不三”民谣音乐会。

    文／图 记者 方琳 龚雪

    7月29日晚上7点半，武昌司门口中山路一条即将拆迁的小巷内，小小一间咖啡馆挤满30多人，没有嘈杂喧闹，大家安静坐在椅子或地上，听两位歌手自弹自唱。这是武汉民谣歌手交流的一个场所。民谣、嘻哈、摇滚，武汉本地音乐人在多元的音乐市场中坚守，逐渐形成自己的特色，以及稳定的民间音乐演出吧。

    武汉LiveHouse主要在武昌

    去LiveHouse消费音乐，早已成国外乐迷常见的生活方式。Live-House是什么？不同于一般酒吧、咖啡馆，它有专业演出场地和高质量音响，观众与歌手很近，演出效果胜于体育馆或大剧院。这些年，LiveHouse渐成原创歌手巡演的首选，甚至成为独立音乐的发源地。
    中国内地的LiveHouse也在悄然发展。武汉Vox算是第一批试水者。老板朱宁原是个鼓手，2005年在鲁磨路开办Vox，而今，它已成中国最重要的摇滚乐演出现场之一。地处高校集中地，Vox已办多届高校巡演，承办音乐节，以“声音计划”推动摇滚和独立音乐发展。“LiveHouse一般通过预售和现场两种形式卖票，风格很小众，民谣音乐以前也很小众，只不过现在通过各种渠道让大众熟知了。”武昌另一家LiveHouse海岸线酒吧老板薛刚也是音乐人，7月20日晚，在酒吧每周日固定的即兴音乐活动上，记者欣赏到他与乐手们激情四射的表演。
    薛刚生于内蒙古，圈内叫他“刚子”，13年前来武汉读大学，毕业后和朋友组建海岸线乐队，出过专辑，也自驾到全国巡演。玩乐队，要生存，他开过琴行、酒吧，也做过与音乐无关的事，终究乐队还是散了，但海岸线酒吧留了下来。
    在音乐圈浸润多年，海岸线作为LiveHouse已名气不小。每周有两三场演出，能基本收支平衡。每周日的即兴音乐已持续3年，乐手有留学生、英语老师、职业音乐人，这是专业音乐人的聚会。“武汉的LiveHouse才三四家，规模都不如北京广州，称不上真正的LiveHouse，所以目前我们考虑将一些质量较高的原创音乐引入小剧场，形成一个新结合。”楚天音乐广播主持人张卉今年与403艺术中心策划了几场民谣音乐现场会，小剧场带给观众与在酒吧、咖啡馆不一样的感觉，效果很好。有别于大剧院的运营模式，小剧场与歌手收益分担，更加灵活，更易操作。

    乐迷大都没听过本地原创音乐

    去年初，一曲武汉话《汉阳门花园》，让武汉民谣音乐人冯翔火了。本月5日，冯翔将和另一位武汉音乐人郭进，举行一场讨论“年轻”的音乐会。郭进在武汉唱了近20年摇滚，曾被Zippo看中，写过一首《命中注定》，开头那句“我们就这样老去啊”成为很多人心里对成长的一个谶语。
    今年6月的一个晚上，张卉、冯翔在403艺术中心二楼露台，听了郭进演唱几首新作，其中一首《你是否年轻》，“曾经年轻的我们都已步入中年，很多道理我们也明白太迟，但对音乐的热爱却执着如少年。”冯翔说，在武汉有一批音乐人，有很多好作品，但武汉本土乐迷都没听到。自媒体和音乐平台的信息转换太快，原创音乐的聚焦度和停留度不够，都被淹没在海量信息中了。
    据了解，武汉民谣音乐创作实力在全国处于中等，但市场不充足，留不住人，都奔北上广了。
    SoulHouse咖啡馆主人任重将自己的咖啡馆定位为“本地音乐人的孵化平台”，6年来他每月做一两场演出，歌手不交钱，听众不交钱，他提供场地来组织。想来SoulHouse唱歌的音乐人，微信发来一段小样，通过了就唱。“来现场听音乐的都是铁杆乐迷，要让他们听到更多更好的本土原创。”
    任重还是“盲人伙伴”乐队的主唱兼吉他手，乐队成立10年，成员不断更换，目前4个搭档在一起已5年。“大家能聚在一起，不容易，因为用音乐养活自己是一件很不现实的事。”乐队成员都有其他工作，任重是中科院一家科研所人员，薛刚是汉秀剧场的职业吉他手。乐队主要风格是蓝调，原创为主，目前是华中地区的中坚，创作过一首爱情主题歌，被郑钧10万元买走版权。
    最近，随着网络综艺《中国有嘻哈》的播出，走在小众边缘的嘻哈音乐、说唱歌手进入大众视野。武汉嘻哈音乐史上第一支说唱团体Nofear（无惧），十几年来一直活跃，在多项比赛中拿过冠军，并带起本地嘻哈音乐发展，在全国有一席之地。
    Nofear成员邓青有一首《武汉精神》，方言特色收获了许多好评。“武汉有山，龟山和蛇山，武汉有水，长江和汉水，武汉滴人，都说有点狠，这才是武汉精神！”
    业内分析，作为音乐重镇，武汉对各种音乐形态包容性极大。只有具备了成熟的演出市场和自由的创作空间，武汉的原创音乐才会更有生命力，更加活跃。


   
　