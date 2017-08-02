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国税、地税合作规范明确了互派办税窗口、同驻地方政务中心和联合共建3种方式，共建办税服务厅无疑是融合度最好，实施难度却又最大的。“一切以最优服务为目的。我们把共建办税服务厅作为优先选项，并在全市范围统一标准，共同推进。”据荆州市国税局副局长杨功慧介绍，荆州市委、市政府高度重视国地税合作工作，出台了《荆州市人民政府办公室关于加强国税地税合作的意见》，将共建费用纳入财政预算保障，各级政府共列支专项资金1127万元用于办税服务厅的前期建设。同时，以“政府购买服务”的方式，解决共建办税服务厅资金保障、人员管理、信息共享等多方面难题。国税、地税部门对办税服务厅人员、设置、业务、流程和管理等进行规范，建立了“统一行政领导、统一人员管理、统一岗位职责、统一工作流程、统一服务标准、统一考核评价”的标准化运作体系。

2016年10月，全省国地税合作现场会暨工作交流推进会在荆州召开，荆州市办税服务厅的共建模式被全省推广。国家税务总局财产行为税司司长蔡自立在荆州调研时评价：“荆州市办税服务厅为国地税合作规范落地提供了生动的实践范例和经验借鉴”。2016年底，荆州市办税服务厅入选全国政务大厅优秀榜，并在国务院网站予以公示。

经过一年努力，目前荆州市10个共建办税服务厅全部实现了“一窗通办”“全市通办”的目标。据荆州市国税局局长崔光勤介绍，在共建上采取最高标准，注重服务创新，一是推出除春节之外，360天为纳税人提供“工作日延时，午间不间断，节假日无休”的全天候服务，打造“不打烊”的办税服务厅；二是取消服务柜台，采取全开放、零距离服务；三是对现有国税、地税办税流程进行简并，删减繁冗、重复、交叉的流程和环节26个，对需要分别审批的事项，前台受理、后台流转、窗口出件，解决了纳税人多头跑、多头报的问题。”

据悉，荆州市国地税部门还以“实体+自助+网上+移动”为着力点，努力实现“线下”“线上”互通。全市投入使用自助办税终端45台，建立离厅式自助办税服务厅1个，为纳税人提供24小时自助办税服务。

（周鹏 邓忠泽）





