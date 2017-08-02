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文化
2017.8.2 星期三
在建工地有书香 就是不一样
湖北日报讯 记者 李源 实习生 罗清艳 通讯员 丁仕钧 童雯
7月26日，武汉市东西湖区中国一冶恒大帝景项目部，建筑工人徐鑫下工，带工友们到项目部开设图书室。喝一碗冰镇酸梅汤，捧起一本书，既解暑热又养神。
闲暇看书，已成这里378名建筑工人的习惯。今年4月，该工地获评全省年度十佳书香工地。
2016年8月，恒大帝景项目正式开工，施工方中国一冶建安公司在项目部开设农民工学校，放置300余本书籍刊物，打造一间图书室。300余本书籍，涵盖安全施工、施工管理、金融、法律、娱乐休闲5大类。每周四，项目部组织所有工人，花1个小时集体学习，每月还组织一次“开卷有益”读书会，分享读书心得。
农民工学校负责人、项目部分团委书记吴桢说，建筑工人素质参差不齐，通过学习，如今安全施工和依法维权意识有了提升，劳资关系也得以改善。
工头徐鑫，大专毕业，喜欢读书，手下70多名建筑工人多为初高中文化。过去下工后，他们要么去网吧玩游戏，要么在宿舍睡大觉。如今，每周要到图书室去三四次，日常聊天话题也从游戏、娱乐变成政治、经济、军事。
湖北恒盛致远公司负责该工地安施工管理，负责人史文斌说，得益于工人素质的提升，项目开工近一年来，没发生一起重大安全事故和劳资纠纷，这在他工作过的8个工地中，这是第一个。
打造农民工学校和图书室，投资不到1万元，却换来施工效率质的提升。建安公司负责人说，目前，他们在全国50多个在建工地，均已设立农民工学校和图书室。