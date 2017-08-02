国内首部“双创”电影在汉开机为大悟乡村提供高精尖服务提前启动新生资助工作在建工地有书香 就是不一样荆州市共建办税服务厅 国地税合作方便纳税人图文：武汉原创音乐“大树”还小图文：建军90周年纪念邮票首发武汉再添大型书城省图举行数字资源读者培训省博新设“邵声朗艺术馆”
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 第9版 文化
·国内首部“双创”电影在汉开机
·为大悟乡村提供高精尖服务
·提前启动新生资助工作
·在建工地有书香 就是不一样
·荆州市共建办税服务厅 国地税合作方便纳税人
·图文：武汉原创音乐“大树”还小
·图文：建军90周年纪念邮票首发
·武汉再添大型书城
·省图举行数字资源读者培训
·省博新设“邵声朗艺术馆”
湖北日报电子版
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9 文化 2017.8.2 星期三
中南财经政法大学
提前启动新生资助工作
    湖北日报讯 （记者韩晓玲、通讯员邓宏军）近日，高校陆续发放录取通知书。中南财经政法大学资助管理中心走访部分贫困新生家庭，把录取通知书送到他们手里的同时，还送上慰问金，详细介绍资助政策。
    河南濮阳考生小张考上该校法学专业。他姐姐生活不能自理，长年离不开母亲照顾，父亲在外打工撑起整个家，一家人为他的学费发愁。学校得知后，迅速委派资助团队前往家访，送去爱心。该校党委书记栾永玉还与小张远程视频连线，表达祝福与勉励。
    中南财经政法大学将新生资助工作开展时间前移，通过“资助政策进家庭”多途径、有针对性地宣传资助政策，同时提前介入，及时发现和联系家庭经济困难新生，做好帮扶。
    让贫困新生入校前无惑，入校时无虑，入校后无忧。该校将在新生入学报到期间提供一站式资助服务，提供学习用品、生活用品等爱心大礼包，针对受自然灾害影响地区、边远地区生源设立专项爱心饭卡和特殊临时补助，还为贫困新生专设300余个勤工助学保障性岗位。


 
　