查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 文化 ·国内首部“双创”电影在汉开机 ·为大悟乡村提供高精尖服务 ·提前启动新生资助工作 ·在建工地有书香 就是不一样 ·荆州市共建办税服务厅 国地税合作方便纳税人 ·图文：武汉原创音乐“大树”还小 ·图文：建军90周年纪念邮票首发 ·武汉再添大型书城 ·省图举行数字资源读者培训 ·省博新设“邵声朗艺术馆” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 国内首部“双创”电影在汉开机 · 为大悟乡村提供高精尖服务 · 提前启动新生资助工作 · 在建工地有书香 就是不一样 · 荆州市共建办税服务厅 国地税合 · 图文：武汉原创音乐“大树”还小 · 图文：建军90周年纪念邮票首发 · 武汉再添大型书城 · 省图举行数字资源读者培训 · 省博新设“邵声朗艺术馆” 9 文化 2017.8.2 星期三 中南财经政法大学 提前启动新生资助工作 湖北日报讯 （记者韩晓玲、通讯员邓宏军）近日，高校陆续发放录取通知书。中南财经政法大学资助管理中心走访部分贫困新生家庭，把录取通知书送到他们手里的同时，还送上慰问金，详细介绍资助政策。

河南濮阳考生小张考上该校法学专业。他姐姐生活不能自理，长年离不开母亲照顾，父亲在外打工撑起整个家，一家人为他的学费发愁。学校得知后，迅速委派资助团队前往家访，送去爱心。该校党委书记栾永玉还与小张远程视频连线，表达祝福与勉励。

中南财经政法大学将新生资助工作开展时间前移，通过“资助政策进家庭”多途径、有针对性地宣传资助政策，同时提前介入，及时发现和联系家庭经济困难新生，做好帮扶。

让贫困新生入校前无惑，入校时无虑，入校后无忧。该校将在新生入学报到期间提供一站式资助服务，提供学习用品、生活用品等爱心大礼包，针对受自然灾害影响地区、边远地区生源设立专项爱心饭卡和特殊临时补助，还为贫困新生专设300余个勤工助学保障性岗位。





