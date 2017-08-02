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第9版 文化
·国内首部“双创”电影在汉开机
·为大悟乡村提供高精尖服务
·提前启动新生资助工作
·在建工地有书香 就是不一样
·荆州市共建办税服务厅 国地税合作方便纳税人
·图文：武汉原创音乐“大树”还小
·图文：建军90周年纪念邮票首发
·武汉再添大型书城
·省图举行数字资源读者培训
·省博新设“邵声朗艺术馆”
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国内首部“双创”电影在汉开机
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在建工地有书香 就是不一样
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荆州市共建办税服务厅 国地税合
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图文：武汉原创音乐“大树”还小
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武汉再添大型书城
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省图举行数字资源读者培训
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省博新设“邵声朗艺术馆”
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文化
2017.8.2 星期三
中南财经政法大学
提前启动新生资助工作
湖北日报讯 （记者韩晓玲、通讯员邓宏军）近日，高校陆续发放录取通知书。中南财经政法大学资助管理中心走访部分贫困新生家庭，把录取通知书送到他们手里的同时，还送上慰问金，详细介绍资助政策。
河南濮阳考生小张考上该校法学专业。他姐姐生活不能自理，长年离不开母亲照顾，父亲在外打工撑起整个家，一家人为他的学费发愁。学校得知后，迅速委派资助团队前往家访，送去爱心。该校党委书记栾永玉还与小张远程视频连线，表达祝福与勉励。
中南财经政法大学将新生资助工作开展时间前移，通过“资助政策进家庭”多途径、有针对性地宣传资助政策，同时提前介入，及时发现和联系家庭经济困难新生，做好帮扶。
让贫困新生入校前无惑，入校时无虑，入校后无忧。该校将在新生入学报到期间提供一站式资助服务，提供学习用品、生活用品等爱心大礼包，针对受自然灾害影响地区、边远地区生源设立专项爱心饭卡和特殊临时补助，还为贫困新生专设300余个勤工助学保障性岗位。