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第8版 经济
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·找准市场，野猪也能变“金娃”
·养野猪 奔富路
·图文：自我革命，把方便让给市场主体
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·竹溪打造中国候鸟旅居县
·潜江返湾湖试点建设国家湿地公园
·牛粪养蚯蚓土里刨出“金”
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“多证合一”改革昨起全省推开
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找准市场，野猪也能变“金娃”
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养野猪 奔富路
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图文：自我革命，把方便让给市场
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城镇污水处理设施全覆盖
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竹溪打造中国候鸟旅居县
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潜江返湾湖试点建设国家湿地公园
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牛粪养蚯蚓土里刨出“金”
8
经济
2017.8.2 星期三
牛粪养蚯蚓土里刨出“金”
湖北日报讯 记者 张文龙 通讯员 龙钰 邓丹
“今天能出多少货？我等着要货呢！”7月17日，嘉鱼县新街镇晒甲山村，一位鳝鱼养殖户催着汤大学卖蚯蚓。据介绍，把蚯蚓加入鱼饲料，鱼不仅长得快，还能增强免疫力。
汤大学的蚯蚓养殖基地有51亩。紧邻村道，一排排蚯蚓床蔓延开来。基地里，技术合伙人谭新武拿着木耙子，正在一垄垄土丘上松土。
另一边，工人们正在给蚯蚓喂食。他们先徒手翻出蚯蚓，将运来的新鲜牛粪，均匀地铺在收获过的蚯蚓床上，再铺上一层稻草。
汤大学介绍，牛粪是到外地买的奶牛粪，“奶牛吃特定饲料，它们的粪便更利于蚯蚓生长，每半个月要给蚯蚓床供给一次牛粪”。
汤大学有个合作伙伴谭新武，谈起养蚯蚓的经验教训，谭新武如数家珍。
他养蚯蚓已有20多年，刚开始在老家江夏养。后来土地越来越少，他带着蚯蚓“移民”到赤壁。本以为找到了落脚地，可去年的一场大雨，让他损失了60多万元。
之后，他决定转战嘉鱼，和汤大学合作搞基地。“这次，我们不仅对土壤彻底消毒，还专门从外地购买牛粪，确保蚯蚓住好吃好。”他说。
针对雨水无法控制的问题，谭新武准备等条件成熟后，采用大棚养殖，彻底杜绝隐患。
蚯蚓大多卖给邻近养鱼户，价格10元一斤。汤大学介绍，基地每年产值预计80多万元，“扣除牛粪和其他支出，能赚50多万元。”
汤大学说，蚯蚓有很高的药用价值，是抗血栓药中的一味材料。“下一步，我们要打开药用市场。”
蚯蚓的粪便是优质有机肥，“用来养花最好不过了”。汤大学正与嘉鱼林业部门商谈，计划把有机土推广给花农。
目前，基地长期雇佣5名工人，都是当地贫困户，每年每人工资4万元。忙时，基地还会请人帮忙，日薪每人200元。
在基地带动下，已有5户贫困户脱贫，周边四五家农户也来基地学习养殖技术。“等我们做成熟后，就带领更多贫困户一起养蚯蚓。”汤大学说。