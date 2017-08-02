查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·“多证合一”改革昨起全省推开 ·找准市场，野猪也能变“金娃” ·养野猪 奔富路 ·图文：自我革命，把方便让给市场主体 ·城镇污水处理设施全覆盖 ·竹溪打造中国候鸟旅居县 ·潜江返湾湖试点建设国家湿地公园 ·牛粪养蚯蚓土里刨出“金” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · “多证合一”改革昨起全省推开 · 找准市场，野猪也能变“金娃” · 养野猪 奔富路 · 图文：自我革命，把方便让给市场 · 城镇污水处理设施全覆盖 · 竹溪打造中国候鸟旅居县 · 潜江返湾湖试点建设国家湿地公园 · 牛粪养蚯蚓土里刨出“金” 8 经济 2017.8.2 星期三 牛粪养蚯蚓土里刨出“金” 湖北日报讯 记者 张文龙 通讯员 龙钰 邓丹



“今天能出多少货？我等着要货呢！”7月17日，嘉鱼县新街镇晒甲山村，一位鳝鱼养殖户催着汤大学卖蚯蚓。据介绍，把蚯蚓加入鱼饲料，鱼不仅长得快，还能增强免疫力。

汤大学的蚯蚓养殖基地有51亩。紧邻村道，一排排蚯蚓床蔓延开来。基地里，技术合伙人谭新武拿着木耙子，正在一垄垄土丘上松土。

另一边，工人们正在给蚯蚓喂食。他们先徒手翻出蚯蚓，将运来的新鲜牛粪，均匀地铺在收获过的蚯蚓床上，再铺上一层稻草。

汤大学介绍，牛粪是到外地买的奶牛粪，“奶牛吃特定饲料，它们的粪便更利于蚯蚓生长，每半个月要给蚯蚓床供给一次牛粪”。

汤大学有个合作伙伴谭新武，谈起养蚯蚓的经验教训，谭新武如数家珍。

他养蚯蚓已有20多年，刚开始在老家江夏养。后来土地越来越少，他带着蚯蚓“移民”到赤壁。本以为找到了落脚地，可去年的一场大雨，让他损失了60多万元。

之后，他决定转战嘉鱼，和汤大学合作搞基地。“这次，我们不仅对土壤彻底消毒，还专门从外地购买牛粪，确保蚯蚓住好吃好。”他说。

针对雨水无法控制的问题，谭新武准备等条件成熟后，采用大棚养殖，彻底杜绝隐患。

蚯蚓大多卖给邻近养鱼户，价格10元一斤。汤大学介绍，基地每年产值预计80多万元，“扣除牛粪和其他支出，能赚50多万元。”

汤大学说，蚯蚓有很高的药用价值，是抗血栓药中的一味材料。“下一步，我们要打开药用市场。”

蚯蚓的粪便是优质有机肥，“用来养花最好不过了”。汤大学正与嘉鱼林业部门商谈，计划把有机土推广给花农。

目前，基地长期雇佣5名工人，都是当地贫困户，每年每人工资4万元。忙时，基地还会请人帮忙，日薪每人200元。

在基地带动下，已有5户贫困户脱贫，周边四五家农户也来基地学习养殖技术。“等我们做成熟后，就带领更多贫困户一起养蚯蚓。”汤大学说。





