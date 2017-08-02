“多证合一”改革昨起全省推开找准市场，野猪也能变“金娃”养野猪 奔富路图文：自我革命，把方便让给市场主体城镇污水处理设施全覆盖竹溪打造中国候鸟旅居县潜江返湾湖试点建设国家湿地公园牛粪养蚯蚓土里刨出“金”
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 第8版 经济
·“多证合一”改革昨起全省推开
·找准市场，野猪也能变“金娃”
·养野猪 奔富路
·图文：自我革命，把方便让给市场主体
·城镇污水处理设施全覆盖
·竹溪打造中国候鸟旅居县
·潜江返湾湖试点建设国家湿地公园
·牛粪养蚯蚓土里刨出“金”
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8 经济 2017.8.2 星期三
牛粪养蚯蚓土里刨出“金”
    湖北日报讯 记者 张文龙 通讯员 龙钰 邓丹

    “今天能出多少货？我等着要货呢！”7月17日，嘉鱼县新街镇晒甲山村，一位鳝鱼养殖户催着汤大学卖蚯蚓。据介绍，把蚯蚓加入鱼饲料，鱼不仅长得快，还能增强免疫力。
    汤大学的蚯蚓养殖基地有51亩。紧邻村道，一排排蚯蚓床蔓延开来。基地里，技术合伙人谭新武拿着木耙子，正在一垄垄土丘上松土。
    另一边，工人们正在给蚯蚓喂食。他们先徒手翻出蚯蚓，将运来的新鲜牛粪，均匀地铺在收获过的蚯蚓床上，再铺上一层稻草。
    汤大学介绍，牛粪是到外地买的奶牛粪，“奶牛吃特定饲料，它们的粪便更利于蚯蚓生长，每半个月要给蚯蚓床供给一次牛粪”。
    汤大学有个合作伙伴谭新武，谈起养蚯蚓的经验教训，谭新武如数家珍。
    他养蚯蚓已有20多年，刚开始在老家江夏养。后来土地越来越少，他带着蚯蚓“移民”到赤壁。本以为找到了落脚地，可去年的一场大雨，让他损失了60多万元。
    之后，他决定转战嘉鱼，和汤大学合作搞基地。“这次，我们不仅对土壤彻底消毒，还专门从外地购买牛粪，确保蚯蚓住好吃好。”他说。
    针对雨水无法控制的问题，谭新武准备等条件成熟后，采用大棚养殖，彻底杜绝隐患。
    蚯蚓大多卖给邻近养鱼户，价格10元一斤。汤大学介绍，基地每年产值预计80多万元，“扣除牛粪和其他支出，能赚50多万元。”
    汤大学说，蚯蚓有很高的药用价值，是抗血栓药中的一味材料。“下一步，我们要打开药用市场。”
    蚯蚓的粪便是优质有机肥，“用来养花最好不过了”。汤大学正与嘉鱼林业部门商谈，计划把有机土推广给花农。
    目前，基地长期雇佣5名工人，都是当地贫困户，每年每人工资4万元。忙时，基地还会请人帮忙，日薪每人200元。
    在基地带动下，已有5户贫困户脱贫，周边四五家农户也来基地学习养殖技术。“等我们做成熟后，就带领更多贫困户一起养蚯蚓。”汤大学说。


   
　