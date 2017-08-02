查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·“多证合一”改革昨起全省推开 ·找准市场，野猪也能变“金娃” ·养野猪 奔富路 ·图文：自我革命，把方便让给市场主体 ·城镇污水处理设施全覆盖 ·竹溪打造中国候鸟旅居县 ·潜江返湾湖试点建设国家湿地公园 ·牛粪养蚯蚓土里刨出“金” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · “多证合一”改革昨起全省推开 · 找准市场，野猪也能变“金娃” · 养野猪 奔富路 · 图文：自我革命，把方便让给市场 · 城镇污水处理设施全覆盖 · 竹溪打造中国候鸟旅居县 · 潜江返湾湖试点建设国家湿地公园 · 牛粪养蚯蚓土里刨出“金” 8 经济 2017.8.2 星期三 潜江返湾湖试点建设国家湿地公园 湖北日报讯 （记者刘自贤、通讯员石道良）7月26日至27日，国家林业局湿地保护管理中心来到潜江，对返湾湖国家湿地公园试点建设开展验收评估。

返湾湖于2011年11月经国家林业局批准为国家湿地公园试点建设，面积1.16万亩，共有植物种类347种、野生脊椎动物188种，还有国际极危物种青头潜鸭、国家二级保护野生动物白琵鹭等种类较多的保护动物。当地政府及管理部门牢牢抓住“水乡园林”灵魂，突出“生态湿地”定位，拟将其建设成“云梦缩影、观鸟天堂、运动小镇、文化小镇”，充分展示其生态之美、文化之美。

经过5年多的退田还湖、渔民搬迁、水上拆围以及排灌设施、水系疏通、排放控制等建设，返湾湖水质有了显著改善；通过种植菱角、芡实、芦苇等水草，鱼虾资源得以恢复，鸟类种群数量显著增加。验收组按标准七大类21小项逐条检查，认为返湾湖自然景观优美、文化底蕴深厚，自从批建国家湿地公园以来，在湿地恢复、水质净化、科研监测、鸟类保护等方面做了很多卓有成效的工作，并就进一步加强建设管理提出了意见和建议。





