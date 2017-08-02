“多证合一”改革昨起全省推开找准市场，野猪也能变“金娃”养野猪 奔富路图文：自我革命，把方便让给市场主体城镇污水处理设施全覆盖竹溪打造中国候鸟旅居县潜江返湾湖试点建设国家湿地公园牛粪养蚯蚓土里刨出“金”
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 第8版 经济
·“多证合一”改革昨起全省推开
·找准市场，野猪也能变“金娃”
·养野猪 奔富路
·图文：自我革命，把方便让给市场主体
·城镇污水处理设施全覆盖
·竹溪打造中国候鸟旅居县
·潜江返湾湖试点建设国家湿地公园
·牛粪养蚯蚓土里刨出“金”
湖北日报电子版
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8 经济 2017.8.2 星期三
潜江返湾湖试点建设国家湿地公园
    湖北日报讯 （记者刘自贤、通讯员石道良）7月26日至27日，国家林业局湿地保护管理中心来到潜江，对返湾湖国家湿地公园试点建设开展验收评估。
    返湾湖于2011年11月经国家林业局批准为国家湿地公园试点建设，面积1.16万亩，共有植物种类347种、野生脊椎动物188种，还有国际极危物种青头潜鸭、国家二级保护野生动物白琵鹭等种类较多的保护动物。当地政府及管理部门牢牢抓住“水乡园林”灵魂，突出“生态湿地”定位，拟将其建设成“云梦缩影、观鸟天堂、运动小镇、文化小镇”，充分展示其生态之美、文化之美。
    经过5年多的退田还湖、渔民搬迁、水上拆围以及排灌设施、水系疏通、排放控制等建设，返湾湖水质有了显著改善；通过种植菱角、芡实、芦苇等水草，鱼虾资源得以恢复，鸟类种群数量显著增加。验收组按标准七大类21小项逐条检查，认为返湾湖自然景观优美、文化底蕴深厚，自从批建国家湿地公园以来，在湿地恢复、水质净化、科研监测、鸟类保护等方面做了很多卓有成效的工作，并就进一步加强建设管理提出了意见和建议。


   
　