查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·“多证合一”改革昨起全省推开 ·找准市场，野猪也能变“金娃” ·养野猪 奔富路 ·图文：自我革命，把方便让给市场主体 ·城镇污水处理设施全覆盖 ·竹溪打造中国候鸟旅居县 ·潜江返湾湖试点建设国家湿地公园 ·牛粪养蚯蚓土里刨出“金” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · “多证合一”改革昨起全省推开 · 找准市场，野猪也能变“金娃” · 养野猪 奔富路 · 图文：自我革命，把方便让给市场 · 城镇污水处理设施全覆盖 · 竹溪打造中国候鸟旅居县 · 潜江返湾湖试点建设国家湿地公园 · 牛粪养蚯蚓土里刨出“金” 8 经济 2017.8.2 星期三 竹溪打造中国候鸟旅居县 湖北日报讯 （记者刘汉泽、通讯员付延峰、严浩）轻舟画中行，云雾山间绕。7月30日，竹溪县召开旅游发展大会确定，未来3至5年，该县将着力打造全域景观、诗意田园式的中国候鸟旅居县。“候鸟旅居县”，又称“候鸟旅居小城”，是气候生态环境宜游宜居目的地的代名词，由国际候鸟旅居组织评价中心于2015年开始组织评选，竹溪县于今年5月入围第二届中国候鸟旅居县口碑榜。

围绕建设中国候鸟旅居县目标，该县将实施“5个三”布局：打造健康养老、运动休闲、乡村旅居“三个目的地”，房车露营、自驾游、垂钓“三个基地”，百里绿廊、百里果廊、百里景廊“三廊”，以及“三个美丽乡村休闲旅游区”“三条精品旅游线路”；实现“15个一”目标，包括创建一批A级景区、建成一批旅游品牌、培植一批规范化旅游接待场所等。

近年来，竹溪把旅游产业作为绿色发展的重要抓手之一，先后在三条国道、省道上建起了20多个休闲驿站，串起全县6个3A级旅游区、50多个乡村旅游点、320户星级农家乐。今年上半年，该县共接待游客84.4万人次，旅游综合收入5.15亿元，同比增长37.2%。





