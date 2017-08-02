“多证合一”改革昨起全省推开找准市场，野猪也能变“金娃”养野猪 奔富路图文：自我革命，把方便让给市场主体城镇污水处理设施全覆盖竹溪打造中国候鸟旅居县潜江返湾湖试点建设国家湿地公园牛粪养蚯蚓土里刨出“金”
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第8版 经济
·“多证合一”改革昨起全省推开
·找准市场，野猪也能变“金娃”
·养野猪 奔富路
·图文：自我革命，把方便让给市场主体
·城镇污水处理设施全覆盖
·竹溪打造中国候鸟旅居县
·潜江返湾湖试点建设国家湿地公园
·牛粪养蚯蚓土里刨出“金”
湖北日报电子版
----  
 
8 经济 2017.8.2 星期三
竹溪打造中国候鸟旅居县
    湖北日报讯 （记者刘汉泽、通讯员付延峰、严浩）轻舟画中行，云雾山间绕。7月30日，竹溪县召开旅游发展大会确定，未来3至5年，该县将着力打造全域景观、诗意田园式的中国候鸟旅居县。“候鸟旅居县”，又称“候鸟旅居小城”，是气候生态环境宜游宜居目的地的代名词，由国际候鸟旅居组织评价中心于2015年开始组织评选，竹溪县于今年5月入围第二届中国候鸟旅居县口碑榜。
    围绕建设中国候鸟旅居县目标，该县将实施“5个三”布局：打造健康养老、运动休闲、乡村旅居“三个目的地”，房车露营、自驾游、垂钓“三个基地”，百里绿廊、百里果廊、百里景廊“三廊”，以及“三个美丽乡村休闲旅游区”“三条精品旅游线路”；实现“15个一”目标，包括创建一批A级景区、建成一批旅游品牌、培植一批规范化旅游接待场所等。
    近年来，竹溪把旅游产业作为绿色发展的重要抓手之一，先后在三条国道、省道上建起了20多个休闲驿站，串起全县6个3A级旅游区、50多个乡村旅游点、320户星级农家乐。今年上半年，该县共接待游客84.4万人次，旅游综合收入5.15亿元，同比增长37.2%。


   
　