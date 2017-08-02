“多证合一”改革昨起全省推开找准市场，野猪也能变“金娃”养野猪 奔富路图文：自我革命，把方便让给市场主体城镇污水处理设施全覆盖竹溪打造中国候鸟旅居县潜江返湾湖试点建设国家湿地公园牛粪养蚯蚓土里刨出“金”
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 第8版 经济
·“多证合一”改革昨起全省推开
·找准市场，野猪也能变“金娃”
·养野猪 奔富路
·图文：自我革命，把方便让给市场主体
·城镇污水处理设施全覆盖
·竹溪打造中国候鸟旅居县
·潜江返湾湖试点建设国家湿地公园
·牛粪养蚯蚓土里刨出“金”
湖北日报电子版
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8 经济 2017.8.2 星期三
我省出台规划要求到2020年底
城镇污水处理设施全覆盖
    湖北日报讯 （记者廖志慧、实习生刘昕）日前，省发展改革委、省住建厅印发《湖北省“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设规划的通知》，提出到2020年底，我省实现城镇污水处理设施全覆盖。“十三五”期间，城镇污水处理及再生利用设施共规划新增污水管网 18887.9公里，改造管网6837.1公里，新增污水处理能力359.6万立方米/日，提标改造污水处理能力430.9万立方米/日，新增（改造）污泥处理处置规模3559.3吨/日，新增再生水利用设施规模36.4万立方米/日。估算总投资656亿元。
    全省所有新建污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂排放标准》一级A排放标准，生态敏感地区、水体污染严重地区、环境容量较低地区，应安排排入水体水质标准要求执行更高标准。其中，长江支流和主要支流沿线县级以上城市（区）、敏感区域（列入国家重点湖泊、重点水库）城乡污水处理设施，应在2017年底前全部达到一级A排放标准。
    为保证相关设施有效运转，通知提出，各地要对城镇污水处理和再生利用设施建设实行用地、用电、税收优惠政策。优先保障乡污水处理厂用地需求。在国家政策允许范围内，对乡镇生活污水处理用电价格给予最大优惠。政府委托随自来水费收取的污水处理费免征增值税。
    同时，建立多元化投融资机制。推广PPP模式，吸引社会资本参与投资建设（改造）和运营管理生活污水处理设施。支持符合条件的污水处理企业发行企业债券。鼓励民间资本通过购买地方政府债券、投资基金、股票等间接参与生活污水处理设施建设和运营。推进污水管网建设运营市场化。鼓励通过“特许经营+融资租赁”方式引入社会资本投资，将管网建设通过特许经营方式交由企业建设运营。


   
　