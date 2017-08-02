查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·“多证合一”改革昨起全省推开 ·找准市场，野猪也能变“金娃” ·养野猪 奔富路 ·图文：自我革命，把方便让给市场主体 ·城镇污水处理设施全覆盖 ·竹溪打造中国候鸟旅居县 ·潜江返湾湖试点建设国家湿地公园 ·牛粪养蚯蚓土里刨出“金” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · “多证合一”改革昨起全省推开 · 找准市场，野猪也能变“金娃” · 养野猪 奔富路 · 图文：自我革命，把方便让给市场 · 城镇污水处理设施全覆盖 · 竹溪打造中国候鸟旅居县 · 潜江返湾湖试点建设国家湿地公园 · 牛粪养蚯蚓土里刨出“金” 8 经济 2017.8.2 星期三 我省出台规划要求到2020年底 城镇污水处理设施全覆盖 湖北日报讯 （记者廖志慧、实习生刘昕）日前，省发展改革委、省住建厅印发《湖北省“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设规划的通知》，提出到2020年底，我省实现城镇污水处理设施全覆盖。“十三五”期间，城镇污水处理及再生利用设施共规划新增污水管网 18887.9公里，改造管网6837.1公里，新增污水处理能力359.6万立方米/日，提标改造污水处理能力430.9万立方米/日，新增（改造）污泥处理处置规模3559.3吨/日，新增再生水利用设施规模36.4万立方米/日。估算总投资656亿元。

全省所有新建污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂排放标准》一级A排放标准，生态敏感地区、水体污染严重地区、环境容量较低地区，应安排排入水体水质标准要求执行更高标准。其中，长江支流和主要支流沿线县级以上城市（区）、敏感区域（列入国家重点湖泊、重点水库）城乡污水处理设施，应在2017年底前全部达到一级A排放标准。

为保证相关设施有效运转，通知提出，各地要对城镇污水处理和再生利用设施建设实行用地、用电、税收优惠政策。优先保障乡污水处理厂用地需求。在国家政策允许范围内，对乡镇生活污水处理用电价格给予最大优惠。政府委托随自来水费收取的污水处理费免征增值税。

同时，建立多元化投融资机制。推广PPP模式，吸引社会资本参与投资建设（改造）和运营管理生活污水处理设施。支持符合条件的污水处理企业发行企业债券。鼓励民间资本通过购买地方政府债券、投资基金、股票等间接参与生活污水处理设施建设和运营。推进污水管网建设运营市场化。鼓励通过“特许经营+融资租赁”方式引入社会资本投资，将管网建设通过特许经营方式交由企业建设运营。





