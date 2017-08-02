查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·“多证合一”改革昨起全省推开 ·找准市场，野猪也能变“金娃” ·养野猪 奔富路 ·图文：自我革命，把方便让给市场主体 ·城镇污水处理设施全覆盖 ·竹溪打造中国候鸟旅居县 ·潜江返湾湖试点建设国家湿地公园 ·牛粪养蚯蚓土里刨出“金” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · “多证合一”改革昨起全省推开 · 找准市场，野猪也能变“金娃” · 养野猪 奔富路 · 图文：自我革命，把方便让给市场 · 城镇污水处理设施全覆盖 · 竹溪打造中国候鸟旅居县 · 潜江返湾湖试点建设国家湿地公园 · 牛粪养蚯蚓土里刨出“金” 8 经济 2017.8.2 星期三 图文：自我革命，把方便让给市场主体 ——多证合一改革的背后 湖北日报讯 图为：昨日上午，湖北益佳园农牧环境科技有限公司法人代表张福明，从南漳县政务中心工商窗口顺利领到“27证合一”营业执照后喜笑颜开。 （视界网 熊明银 摄）



记者 张茜 通讯员 彭为红 实习生 王晶



昨日，全省“多证合一”改革如期全面实施。

从三证合一、五证合一到多证合一，每一项改革都是自我革命。“多证合一”的背后有怎样的故事，未来还有哪些期许？



27证合一涉及13个部门

鼓励各地实现更多涉企证照联办



“改革不易。”

提到“多证合一”改革，省工商局注册分局局长王志军表示，每一项改革都是部门勇于简政放权的结果，改革的目的是要把方便让给市场主体，让给群众。

此次以“27证合一”为先导的“多证合一”改革，增加的22项改革事项里，涉及到公安部门1项、住建部门2项、旅游部门2项、文化部门4项、商务部门7项、交通部门2项、食药监局2项、出入境检验检疫部门2项。截至目前，“27证合一”共涉及13个部门。“最初方案里，根据清单梳理的涉及交通部门的改革事项只有1项，后来征询各部门意见时，交通部门主动要求增加1项。”王志军说，简政放权的背后，减的是部门的权力，各部门勇于担当的主动作为，让他很受感动。

目前，湖北是全国第三个全面实施“多证合一”的省份。此前，吉林全面推行“32证合一”，河南全面实施“35证合一”，为何湖北是“27证合一”？“改革不能简单比数量，更需要优化质量。”王志军表示，此次改革未从国家层面规定具体事项，也是考虑到各省省情不一样。全省“多证合一”改革事项清单将实行动态管理，由省工商局负责梳理和适时调整，报省政府审定后实施。

他也表示，实施动态管理是为鼓励各地在全省实施“多证合一”的基础上，因地制宜，实现更多涉企证照的整合和联办。改革力度取决于思想解放程度，这方面，湖北还需向江浙沪、广东等经济发达省份学习。“下一步，省工商局将进一步对接上海自贸区。”王志军预测，目前推进非行政许可备案事项，未来有望取消；涉及到行政审批的事项有三种走向：一是直接取消一批，二是一部分由前置审批改后置审批，三是由行政审批改备案一批。



工商信息5秒内可推送共享

各部门间数据实时交换仍存短板



“多证合一”实施的最大难点在于职能部门间的信息共享。“我省有全省信用信息公共享交换平台的良好基础，工商部门的信息可在5秒内实现推送共享。”王志军表示。

对企业来说，实施“多证合一”减少了办理证照的时间成本、经济成本；对监管部门和社会公众而言，“多证合一”增强了对企业的有效监督，弥补了过去部门间信息交换不畅的短板。

王志军说，“多证合一”通过大数据平台实现部门间的信息共享，不用企业申请注册后再一个个部门去备案了，部门只需进入平台就能获知最新企业信息。

省工商局信息中心相关负责人申军介绍，该平台现有数据归集总量4829万条，已注册用户34138户，已登记企业8526个。

数据显示，各部门反馈的数据信息较之前有很大进展，但在实现实时交换共享方面，还有进一步推动改革的空间。“部门实现信用数据交换共享后，对企业的信用评价将有更直观体验，便于政府部门监管和相关资质评判。”申军表示，该平台的运用将实现部门协同监管，对提高行政效率是一次革命。同时，平台大部分数据都会推送到公示系统，市民可登陆查询相关企业信息。





