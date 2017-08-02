“多证合一”改革昨起全省推开找准市场，野猪也能变“金娃”养野猪 奔富路图文：自我革命，把方便让给市场主体城镇污水处理设施全覆盖竹溪打造中国候鸟旅居县潜江返湾湖试点建设国家湿地公园牛粪养蚯蚓土里刨出“金”
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 第8版 经济
·“多证合一”改革昨起全省推开
·找准市场，野猪也能变“金娃”
·养野猪 奔富路
·图文：自我革命，把方便让给市场主体
·城镇污水处理设施全覆盖
·竹溪打造中国候鸟旅居县
·潜江返湾湖试点建设国家湿地公园
·牛粪养蚯蚓土里刨出“金”
湖北日报电子版
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8 经济 2017.8.2 星期三
图文：自我革命，把方便让给市场主体
——多证合一改革的背后
    湖北日报讯 图为：昨日上午，湖北益佳园农牧环境科技有限公司法人代表张福明，从南漳县政务中心工商窗口顺利领到“27证合一”营业执照后喜笑颜开。 （视界网 熊明银 摄）

    记者 张茜 通讯员 彭为红 实习生 王晶

    昨日，全省“多证合一”改革如期全面实施。
    从三证合一、五证合一到多证合一，每一项改革都是自我革命。“多证合一”的背后有怎样的故事，未来还有哪些期许？

    27证合一涉及13个部门
    鼓励各地实现更多涉企证照联办

    “改革不易。”
    提到“多证合一”改革，省工商局注册分局局长王志军表示，每一项改革都是部门勇于简政放权的结果，改革的目的是要把方便让给市场主体，让给群众。
    此次以“27证合一”为先导的“多证合一”改革，增加的22项改革事项里，涉及到公安部门1项、住建部门2项、旅游部门2项、文化部门4项、商务部门7项、交通部门2项、食药监局2项、出入境检验检疫部门2项。截至目前，“27证合一”共涉及13个部门。“最初方案里，根据清单梳理的涉及交通部门的改革事项只有1项，后来征询各部门意见时，交通部门主动要求增加1项。”王志军说，简政放权的背后，减的是部门的权力，各部门勇于担当的主动作为，让他很受感动。
    目前，湖北是全国第三个全面实施“多证合一”的省份。此前，吉林全面推行“32证合一”，河南全面实施“35证合一”，为何湖北是“27证合一”？“改革不能简单比数量，更需要优化质量。”王志军表示，此次改革未从国家层面规定具体事项，也是考虑到各省省情不一样。全省“多证合一”改革事项清单将实行动态管理，由省工商局负责梳理和适时调整，报省政府审定后实施。
    他也表示，实施动态管理是为鼓励各地在全省实施“多证合一”的基础上，因地制宜，实现更多涉企证照的整合和联办。改革力度取决于思想解放程度，这方面，湖北还需向江浙沪、广东等经济发达省份学习。“下一步，省工商局将进一步对接上海自贸区。”王志军预测，目前推进非行政许可备案事项，未来有望取消；涉及到行政审批的事项有三种走向：一是直接取消一批，二是一部分由前置审批改后置审批，三是由行政审批改备案一批。

    工商信息5秒内可推送共享
    各部门间数据实时交换仍存短板

    “多证合一”实施的最大难点在于职能部门间的信息共享。“我省有全省信用信息公共享交换平台的良好基础，工商部门的信息可在5秒内实现推送共享。”王志军表示。
    对企业来说，实施“多证合一”减少了办理证照的时间成本、经济成本；对监管部门和社会公众而言，“多证合一”增强了对企业的有效监督，弥补了过去部门间信息交换不畅的短板。
    王志军说，“多证合一”通过大数据平台实现部门间的信息共享，不用企业申请注册后再一个个部门去备案了，部门只需进入平台就能获知最新企业信息。
    省工商局信息中心相关负责人申军介绍，该平台现有数据归集总量4829万条，已注册用户34138户，已登记企业8526个。
    数据显示，各部门反馈的数据信息较之前有很大进展，但在实现实时交换共享方面，还有进一步推动改革的空间。“部门实现信用数据交换共享后，对企业的信用评价将有更直观体验，便于政府部门监管和相关资质评判。”申军表示，该平台的运用将实现部门协同监管，对提高行政效率是一次革命。同时，平台大部分数据都会推送到公示系统，市民可登陆查询相关企业信息。


   
　