查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·“多证合一”改革昨起全省推开 ·找准市场，野猪也能变“金娃” ·养野猪 奔富路 ·图文：自我革命，把方便让给市场主体 ·城镇污水处理设施全覆盖 ·竹溪打造中国候鸟旅居县 ·潜江返湾湖试点建设国家湿地公园 ·牛粪养蚯蚓土里刨出“金” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · “多证合一”改革昨起全省推开 · 找准市场，野猪也能变“金娃” · 养野猪 奔富路 · 图文：自我革命，把方便让给市场 · 城镇污水处理设施全覆盖 · 竹溪打造中国候鸟旅居县 · 潜江返湾湖试点建设国家湿地公园 · 牛粪养蚯蚓土里刨出“金” 8 经济 2017.8.2 星期三 养野猪 奔富路 湖北日报讯 记者 李彦睿 通讯员 胡宗波



盛夏时节，走进巴东县茶店子镇湖北楠柏生态农业有限公司野猪肉深加工基地，车间里一派繁忙。“我这3条野猪肉深加工生产线，天天满负荷运转。”公司董事长邓绍南介绍，今年上半年，已经实现销售收入1100余万元。

31岁的邓绍南，老家巴东县茶店子镇天保村。在他老家，野猪因为没有天敌，数量逐年增多。每逢秋收时节，野猪成群结队下山糟蹋庄稼，让村民伤透脑筋。

2007年，邓绍南休假回老家，遭遇一群野猪。他心生一念：能不能变害为宝，发展野猪养殖？

这以后几年里，工作之余，他就挤时间外出考察学习，并在天保村试养，逐步掌握到野猪家养繁育技术。2012年，迷上这新行当的邓绍南干脆辞去工作，注册成立合作社，采取“公司+合作社＋基地＋社员”模式，免费为社员提供仔猪和技术指导，并保价统一回收。10年下来，野猪从最初的8头发展到目前存栏1700多头。

邓绍南所养的野猪，是野猪与本地狮子头黑猪的杂交品种，这种杂交野猪肉口感独特，营养丰富，一进入市场，就颇受欢迎。从现宰现卖到冷鲜配送，公司养殖生产规模逐步扩大。2012年，公司开发出秘制野猪肉干、野猪扣肉、野猪腊蹄三大系列富硒风味食品，投放武汉、重庆、上海、北京等地市场，再获成功。“在我们巴东农村，野猪养殖是一个非常不错的致富项目。”邓绍南介绍，野猪不挑食，喂养简便，10个月就可以出栏，通过精深加工后，一头野猪可收入8000元到10000元，毛利35%-40%，利润可观，还不愁销路。“一人富，不算富。接下来，我还要发动周边8个村的所有扶贫搬迁安置户，一起养野猪奔富路。”邓绍南信心满满。





