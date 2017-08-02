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第8版 经济
·“多证合一”改革昨起全省推开
·找准市场，野猪也能变“金娃”
·养野猪 奔富路
·图文：自我革命，把方便让给市场主体
·城镇污水处理设施全覆盖
·竹溪打造中国候鸟旅居县
·潜江返湾湖试点建设国家湿地公园
·牛粪养蚯蚓土里刨出“金”
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“多证合一”改革昨起全省推开
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找准市场，野猪也能变“金娃”
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养野猪 奔富路
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图文：自我革命，把方便让给市场
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城镇污水处理设施全覆盖
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竹溪打造中国候鸟旅居县
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潜江返湾湖试点建设国家湿地公园
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牛粪养蚯蚓土里刨出“金”
8
经济
2017.8.2 星期三
养野猪 奔富路
湖北日报讯 记者 李彦睿 通讯员 胡宗波
盛夏时节，走进巴东县茶店子镇湖北楠柏生态农业有限公司野猪肉深加工基地，车间里一派繁忙。“我这3条野猪肉深加工生产线，天天满负荷运转。”公司董事长邓绍南介绍，今年上半年，已经实现销售收入1100余万元。
31岁的邓绍南，老家巴东县茶店子镇天保村。在他老家，野猪因为没有天敌，数量逐年增多。每逢秋收时节，野猪成群结队下山糟蹋庄稼，让村民伤透脑筋。
2007年，邓绍南休假回老家，遭遇一群野猪。他心生一念：能不能变害为宝，发展野猪养殖？
这以后几年里，工作之余，他就挤时间外出考察学习，并在天保村试养，逐步掌握到野猪家养繁育技术。2012年，迷上这新行当的邓绍南干脆辞去工作，注册成立合作社，采取“公司+合作社＋基地＋社员”模式，免费为社员提供仔猪和技术指导，并保价统一回收。10年下来，野猪从最初的8头发展到目前存栏1700多头。
邓绍南所养的野猪，是野猪与本地狮子头黑猪的杂交品种，这种杂交野猪肉口感独特，营养丰富，一进入市场，就颇受欢迎。从现宰现卖到冷鲜配送，公司养殖生产规模逐步扩大。2012年，公司开发出秘制野猪肉干、野猪扣肉、野猪腊蹄三大系列富硒风味食品，投放武汉、重庆、上海、北京等地市场，再获成功。“在我们巴东农村，野猪养殖是一个非常不错的致富项目。”邓绍南介绍，野猪不挑食，喂养简便，10个月就可以出栏，通过精深加工后，一头野猪可收入8000元到10000元，毛利35%-40%，利润可观，还不愁销路。“一人富，不算富。接下来，我还要发动周边8个村的所有扶贫搬迁安置户，一起养野猪奔富路。”邓绍南信心满满。