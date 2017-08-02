“多证合一”改革昨起全省推开找准市场，野猪也能变“金娃”养野猪 奔富路图文：自我革命，把方便让给市场主体城镇污水处理设施全覆盖竹溪打造中国候鸟旅居县潜江返湾湖试点建设国家湿地公园牛粪养蚯蚓土里刨出“金”
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 第8版 经济
·“多证合一”改革昨起全省推开
·找准市场，野猪也能变“金娃”
·养野猪 奔富路
·图文：自我革命，把方便让给市场主体
·城镇污水处理设施全覆盖
·竹溪打造中国候鸟旅居县
·潜江返湾湖试点建设国家湿地公园
·牛粪养蚯蚓土里刨出“金”
湖北日报电子版
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8 经济 2017.8.2 星期三
养野猪 奔富路
    湖北日报讯 记者 李彦睿 通讯员 胡宗波

    盛夏时节，走进巴东县茶店子镇湖北楠柏生态农业有限公司野猪肉深加工基地，车间里一派繁忙。“我这3条野猪肉深加工生产线，天天满负荷运转。”公司董事长邓绍南介绍，今年上半年，已经实现销售收入1100余万元。
    31岁的邓绍南，老家巴东县茶店子镇天保村。在他老家，野猪因为没有天敌，数量逐年增多。每逢秋收时节，野猪成群结队下山糟蹋庄稼，让村民伤透脑筋。
    2007年，邓绍南休假回老家，遭遇一群野猪。他心生一念：能不能变害为宝，发展野猪养殖？
    这以后几年里，工作之余，他就挤时间外出考察学习，并在天保村试养，逐步掌握到野猪家养繁育技术。2012年，迷上这新行当的邓绍南干脆辞去工作，注册成立合作社，采取“公司+合作社＋基地＋社员”模式，免费为社员提供仔猪和技术指导，并保价统一回收。10年下来，野猪从最初的8头发展到目前存栏1700多头。
    邓绍南所养的野猪，是野猪与本地狮子头黑猪的杂交品种，这种杂交野猪肉口感独特，营养丰富，一进入市场，就颇受欢迎。从现宰现卖到冷鲜配送，公司养殖生产规模逐步扩大。2012年，公司开发出秘制野猪肉干、野猪扣肉、野猪腊蹄三大系列富硒风味食品，投放武汉、重庆、上海、北京等地市场，再获成功。“在我们巴东农村，野猪养殖是一个非常不错的致富项目。”邓绍南介绍，野猪不挑食，喂养简便，10个月就可以出栏，通过精深加工后，一头野猪可收入8000元到10000元，毛利35%-40%，利润可观，还不愁销路。“一人富，不算富。接下来，我还要发动周边8个村的所有扶贫搬迁安置户，一起养野猪奔富路。”邓绍南信心满满。


   
　