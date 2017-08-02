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第8版 经济
·“多证合一”改革昨起全省推开
·找准市场，野猪也能变“金娃”
·养野猪 奔富路
·图文：自我革命，把方便让给市场主体
·城镇污水处理设施全覆盖
·竹溪打造中国候鸟旅居县
·潜江返湾湖试点建设国家湿地公园
·牛粪养蚯蚓土里刨出“金”
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“多证合一”改革昨起全省推开
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找准市场，野猪也能变“金娃”
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养野猪 奔富路
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图文：自我革命，把方便让给市场
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城镇污水处理设施全覆盖
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竹溪打造中国候鸟旅居县
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潜江返湾湖试点建设国家湿地公园
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牛粪养蚯蚓土里刨出“金”
8
经济
2017.8.2 星期三
线上推广、线下体验、专供家庭，均价每公斤110元左右——
找准市场，野猪也能变“金娃”
湖北日报讯 记者 包东喜 通讯员 郑毅
烈日炎炎，树荫掩映。
应城市三合镇徐周村凤凰山林场，2200亩丘陵山地，水塘交错，5000多头野猪或在林间觅食，或在水塘洗澡。
这里是四板挂牌的湖北凤凰天鹏生态农业股份有限公司的养殖基地。日前，央视报道了该基地的繁育技术和管理理念。
7月20日，记者前往一探究竟。
9年历练，终成养猪专家
34岁的公司负责人万小涛，皮肤黝黑，精明能干。
他从小就没养过猪，更别说野猪。退伍返乡后，他到湖南一家野猪养殖场学了一周，以为弄懂了个中名堂，回家筹钱买了33头野猪，在应城郊区的老家开启养殖之路。
然而，野猪与家猪的养殖有很多不同：家猪要静养，野猪要动养；家猪要吃好，野猪要吃糙；家猪要吃多，野猪要吃少……
放在今天，万小涛看来，这些都是常识，但刚开始，他几乎把野猪当家猪喂养。镇上兽医例行巡查，发现有几头野猪不太对劲，好心提醒他，他也没当回事，很快就有15头野猪死掉了。
他意识到，养野猪是一门需要下苦功夫的学问。他一头扎进猪场，结合书本自学配种、打针、接生、做缝合手术。
9年的养殖经历，让他成了行家，拥有畜牧养殖工程师的技术职称。“这片养殖场，是2008年以每亩50元的价格租的。”万小涛带着记者穿行在投资1300万元的养殖基地水泥道路、林间、堰塘，随处可见野猪欢快地觅食。
大超市遭罚，瑞士机构来正名
“凤凰天鹏”委托瑞士通用公证行做检测认证，后者是世界知名的从事产品质量控制和技术鉴定的跨国公司。
产品检测，为何要舍近求远？源于一次挫折。
2013年，基地野猪肉运到武汉城区一大型超市销售，宣称“富含氨基酸和多种微量元素，亚油酸能降低胆固醇”。
有关部门认为宣传“夸张，误导消费者”。肉制品下架，公司还受到处罚。
合作推广的公司提出，找境外权威机构检测。
样品很快送往瑞士通用公证行，进行了药物残留、重金属、营养、能量等四类67项农产品指标检测。结果认定无药残、无农残，是安全、无污染、无公害的绿色食品，远超国内标准。
一样的行业，不一样的供给。
他们还形成另类的理念：不进超市、不进餐馆、不进菜场。因为，在超市，价格优势不明显；在餐馆，品牌不为人知晓；在菜场，更是被当成大路货。
如今，他们注册了“凤凰天鹏”商标，线上推广、线下体验、专供家庭。“重点发展会员，在武汉、孝感、应城等地，已有3000多名会员。均价每公斤110元左右，供不应求，但也是物有所值——出栏需要12到15个月，一头猪才出肉50公斤上下，利润2000多元。”不少会员带着家人来到猪场度周末，看野猪生长，就地品尝，满载而归。
挂牌四板，走向市场蓝海
“养野猪，对我来说，是坚守出来的事业。”万小涛聘请了华中农大动物医学专业毕业的闵绍校来当场长，还吸引一批90后的管理人员共同创业，给他们股份。“以往，我们只是养殖大户，现在我们是一家正规纳税的四板挂牌企业。”万小涛说，2015年公司股改完成，挂牌四板，成为全省知名的野山猪养殖基地。
万小涛一时有了做大的冲动，因规模扩大，出栏头数一度升至7000头，各种费用骤然增加，公司后续资金不足，销售额不升反降。去年公司紧急压缩出栏规模，销售额逐步回暖，现在的养殖规模保持在5000多头，去年销售额1200多万元。
市场行情好时，家人和朋友都劝他，养些家猪，赚点快钱。万小涛和团队坚持野猪养殖，“我们想做出一种可以复制的养殖和销售模式，力争超越‘猪周期’的影响，靠着商誉和品牌往市场蓝海走。”