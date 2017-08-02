“多证合一”改革昨起全省推开找准市场，野猪也能变“金娃”养野猪 奔富路图文：自我革命，把方便让给市场主体城镇污水处理设施全覆盖竹溪打造中国候鸟旅居县潜江返湾湖试点建设国家湿地公园牛粪养蚯蚓土里刨出“金”
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 第8版 经济
·“多证合一”改革昨起全省推开
·找准市场，野猪也能变“金娃”
·养野猪 奔富路
·图文：自我革命，把方便让给市场主体
·城镇污水处理设施全覆盖
·竹溪打造中国候鸟旅居县
·潜江返湾湖试点建设国家湿地公园
·牛粪养蚯蚓土里刨出“金”
湖北日报电子版
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8 经济 2017.8.2 星期三
线上推广、线下体验、专供家庭，均价每公斤110元左右——
找准市场，野猪也能变“金娃”
    湖北日报讯 记者 包东喜 通讯员 郑毅

    烈日炎炎，树荫掩映。
    应城市三合镇徐周村凤凰山林场，2200亩丘陵山地，水塘交错，5000多头野猪或在林间觅食，或在水塘洗澡。
    这里是四板挂牌的湖北凤凰天鹏生态农业股份有限公司的养殖基地。日前，央视报道了该基地的繁育技术和管理理念。
    7月20日，记者前往一探究竟。

    9年历练，终成养猪专家

    34岁的公司负责人万小涛，皮肤黝黑，精明能干。
    他从小就没养过猪，更别说野猪。退伍返乡后，他到湖南一家野猪养殖场学了一周，以为弄懂了个中名堂，回家筹钱买了33头野猪，在应城郊区的老家开启养殖之路。
    然而，野猪与家猪的养殖有很多不同：家猪要静养，野猪要动养；家猪要吃好，野猪要吃糙；家猪要吃多，野猪要吃少……
    放在今天，万小涛看来，这些都是常识，但刚开始，他几乎把野猪当家猪喂养。镇上兽医例行巡查，发现有几头野猪不太对劲，好心提醒他，他也没当回事，很快就有15头野猪死掉了。
    他意识到，养野猪是一门需要下苦功夫的学问。他一头扎进猪场，结合书本自学配种、打针、接生、做缝合手术。
    9年的养殖经历，让他成了行家，拥有畜牧养殖工程师的技术职称。“这片养殖场，是2008年以每亩50元的价格租的。”万小涛带着记者穿行在投资1300万元的养殖基地水泥道路、林间、堰塘，随处可见野猪欢快地觅食。

    大超市遭罚，瑞士机构来正名

    “凤凰天鹏”委托瑞士通用公证行做检测认证，后者是世界知名的从事产品质量控制和技术鉴定的跨国公司。
    产品检测，为何要舍近求远？源于一次挫折。
    2013年，基地野猪肉运到武汉城区一大型超市销售，宣称“富含氨基酸和多种微量元素，亚油酸能降低胆固醇”。
    有关部门认为宣传“夸张，误导消费者”。肉制品下架，公司还受到处罚。
    合作推广的公司提出，找境外权威机构检测。
    样品很快送往瑞士通用公证行，进行了药物残留、重金属、营养、能量等四类67项农产品指标检测。结果认定无药残、无农残，是安全、无污染、无公害的绿色食品，远超国内标准。
    一样的行业，不一样的供给。
    他们还形成另类的理念：不进超市、不进餐馆、不进菜场。因为，在超市，价格优势不明显；在餐馆，品牌不为人知晓；在菜场，更是被当成大路货。
    如今，他们注册了“凤凰天鹏”商标，线上推广、线下体验、专供家庭。“重点发展会员，在武汉、孝感、应城等地，已有3000多名会员。均价每公斤110元左右，供不应求，但也是物有所值——出栏需要12到15个月，一头猪才出肉50公斤上下，利润2000多元。”不少会员带着家人来到猪场度周末，看野猪生长，就地品尝，满载而归。

    挂牌四板，走向市场蓝海

    “养野猪，对我来说，是坚守出来的事业。”万小涛聘请了华中农大动物医学专业毕业的闵绍校来当场长，还吸引一批90后的管理人员共同创业，给他们股份。“以往，我们只是养殖大户，现在我们是一家正规纳税的四板挂牌企业。”万小涛说，2015年公司股改完成，挂牌四板，成为全省知名的野山猪养殖基地。
    万小涛一时有了做大的冲动，因规模扩大，出栏头数一度升至7000头，各种费用骤然增加，公司后续资金不足，销售额不升反降。去年公司紧急压缩出栏规模，销售额逐步回暖，现在的养殖规模保持在5000多头，去年销售额1200多万元。
    市场行情好时，家人和朋友都劝他，养些家猪，赚点快钱。万小涛和团队坚持野猪养殖，“我们想做出一种可以复制的养殖和销售模式，力争超越‘猪周期’的影响，靠着商誉和品牌往市场蓝海走。”


   
　