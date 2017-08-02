查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·“多证合一”改革昨起全省推开 ·找准市场，野猪也能变“金娃” ·养野猪 奔富路 ·图文：自我革命，把方便让给市场主体 ·城镇污水处理设施全覆盖 ·竹溪打造中国候鸟旅居县 ·潜江返湾湖试点建设国家湿地公园 ·牛粪养蚯蚓土里刨出“金” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · “多证合一”改革昨起全省推开 · 找准市场，野猪也能变“金娃” · 养野猪 奔富路 · 图文：自我革命，把方便让给市场 · 城镇污水处理设施全覆盖 · 竹溪打造中国候鸟旅居县 · 潜江返湾湖试点建设国家湿地公园 · 牛粪养蚯蚓土里刨出“金” 8 经济 2017.8.2 星期三 “多证合一”改革昨起全省推开 武汉颁发“28证合一”营业执照 湖北日报讯 （记者张茜、夏永辉、吴擒虎）昨日，武汉、襄阳、宜昌三市工商部门都颁发了全省“多证合一”改革后首张营业执照。武汉中德伟电力开发有限公司负责人从省工商局局长王永高手上接过“28证合一”营业执照时，很是激动。

8月1日起，我省在全面实施企业、农民专业合作社工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证、统计登记证“五证合一”和个体工商户“两证整合”的基础上，进一步整合出入境检疫、公安、住建、旅游、文化、商务、交通、食药监等8个行政部门的22项登记和备案事项，通过“一套材料、一表登记、一窗受理、一口对接”的工作模式，实现了企业信息“一次采集、一档管理、共享互认”，统一整合到营业执照上，最大限度降低市场主体创设的制度性交易成本。通常，企业拿到“27证合1”营业执照后，即能达到一般经营项目的生产经营状态，并实现“一照一码”走天下。

此项改革比国务院规定时间提前2个月，是全国继吉林和河南之后第三个全面实施的省份。10月1日前，“多证合一”改革将在全国全面推行。

此次武汉市“多证合一”改革共整合了28项证照，在全省“27证合一”基础上增加一项，即人行武汉分行营管部的基本存款账户开户许可。武汉市工商局相关负责人表示，“多证合一”改革解决了企业办理证照“部门多次跑、资料重复交、办理时间长”问题，变企业跑腿为“数据跑腿”，提交材料后，最多3个工作日内能拿到营业执照，为企业节省了大量的时间和精力。

今年7月1日，武汉市在全国15个副省级城市中率先全面实施“十证合一”改革。截至目前，共发放“十证合一、一照一码”营业执照7455份，武汉市场主体总量已突破百万，有力激发了市场活力和社会创造力。





