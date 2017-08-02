查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 楚天主人 ·我省修订消费者权益保护条例 ·破坏风景名胜最高罚30万 ·执行重大事项决议决定不力要引咎辞职 ·图文 ·图文 ·图文 ·立法保护古代建筑成就的博物馆 ·我省人体器官捐献工作居全国前三 ·两院半年“成绩单” 聚焦维护民生民利 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 我省修订消费者权益保护条例 · 破坏风景名胜最高罚30万 · 执行重大事项决议决定不力要引咎 · 图文 · 图文 · 图文 · 立法保护古代建筑成就的博物馆 · 我省人体器官捐献工作居全国前三 · 两院半年“成绩单” 聚焦维护民 7 楚天主人 2017.8.2 星期三 两院半年“成绩单” 聚焦维护民生民利 湖北日报讯 （记者王馨、通讯员朱博）省十二届人大常委会第二十九次会议听取和审议了省高级人民法院和省人民检察院半年工作情况的报告，这已成为人大年度工作的常态。从报告上看，上半年，“两院”积极服务经济社会发展，围绕大局依法履职尽责，维护社会公平正义，重点解决群众反映强烈的问题，维护人民群众切身利益。

省法院报告显示，上半年，全省法院加大了对非法集资等涉众型经济犯罪的惩治力度，审结相关案件87件。省法院召开新闻发布会，公布了10起涉案金额巨大、情节严重、群众反映强烈的非法集资犯罪典型案例。省法院还依法重点惩治“老赖”，推动基本解决执行难问题。与银行、工商、车管和不动产等部门建立执行财产网络查控机制，实现对被执行人存款、车辆的实时在线查控，加大信用惩戒力度，发布失信被执行人名单23.5万人，联合检察、公安机关打击拒执犯罪，判决拒执犯罪116人，28815名失信被执行人迫于压力主动履行义务。

同时，全省法院还加大信息化建设力度，“让数据多跑路、让群众少跑腿”，探索建立当事人就近起诉服务机制，推进家事审判方式改革。建成诉讼服务网，开通12368诉讼服务热线和手机客户端，推行远程接访、电子签章、案件查询、法律咨询和网上立案、缴费、送达等便民服务。

省检察院报告显示，全省检察机关牢固树立以人民为中心的发展思想，积极发挥检察职能促进民生改善。继续围绕脱贫攻坚开展专项工作，查办扶贫领域职务犯罪263人。严厉打击危害食品药品安全犯罪，对一批重大案件挂牌督办，起诉制售有毒有害食品、假药劣药等犯罪67人。依法及时介入重大安全生产事故调查，起诉重大责任事故犯罪29人，查出事故背后失职渎职等犯罪21人，促进安全生产制度落实。

报告指出，我省检察机关顺利完成了为期2年的公益诉讼改革试点任务，对581件公益诉讼案件启动诉前程序，向法院提起诉讼102件。试点以来，全省通过公益诉讼共督促相关部门恢复、收回被损毁、占用的土地2000余亩，恢复、治理被污染水源地8900余亩，督促治理河流、湖泊2.3万亩，促进了依法行政，维护了国家和社会公共利益。

全省检察机关还加强涉农检察工作，组织开展查处农村危房改造领域职务犯罪专项工作；强化对拖欠农民工工资等案件的监督，起诉拒不支付劳动报酬犯罪73人，维护外来务工人员权益。





