查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 楚天主人 ·我省修订消费者权益保护条例 ·破坏风景名胜最高罚30万 ·执行重大事项决议决定不力要引咎辞职 ·图文 ·图文 ·图文 ·立法保护古代建筑成就的博物馆 ·我省人体器官捐献工作居全国前三 ·两院半年“成绩单” 聚焦维护民生民利 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 我省修订消费者权益保护条例 · 破坏风景名胜最高罚30万 · 执行重大事项决议决定不力要引咎 · 图文 · 图文 · 图文 · 立法保护古代建筑成就的博物馆 · 我省人体器官捐献工作居全国前三 · 两院半年“成绩单” 聚焦维护民 7 楚天主人 2017.8.2 星期三 “器官捐献、生命永续”成道德新风尚 我省人体器官捐献工作居全国前三 湖北日报讯 （记者王馨、通讯员王丹）根据省人大常委会2017年监督工作计划，省人大常委会组成执法检查组，于6月对《湖北省人体器官捐献条例》（以下简称《条例》）贯彻实施情况进行了检查，并形成报告提请省十二届人大常委会第二十九次会议审议。

报告显示，自2014年12月1日《条例》颁行以来，至2016年底，我省潜在捐献者人数由2021人增加到4087人；成功实施器官捐献由213例增加到432例，同比增加103%。从捐献案例数看，我省人体器官捐献工作位居全国前三位。同时，各地加强《条例》宣传，增强政策支持力度，健全机构设置，加强部门配合，开展缅怀救助，取得了良好社会效果，营造了崇德向善的风尚。如武汉市将每年3月26日定为“遗体器官捐献者纪念日”，并制作公益短片《生如夏花恒永不败》，记录人体器官捐献者的动人事迹；十堰市印发实施方案，成立以分管市长为领导的人体器官捐献工作委员会，统筹捐献工作等。

人体器官捐献作为一项人道主义事业，为许多器官衰竭患者带来了重生希望，是“健康湖北”建设的题中之义，与“文明湖北”“幸福湖北”高度契合。因此，报告就当前《条例》贯彻实施中存在的管理体制不顺、工作机构缺位、配套政策不完善等问题提出建议。

报告指出，要进一步增强全社会生命科学观及依法捐献意识，创新宣传形式，普及捐献理念、捐献知识，尤其要倡导领导干部和国家公职人员带头参与器官捐献的志愿登记，以实际行动带动整个社会的积极参与。要依法规范管理器官来源，提高分配效率，做到公开透明，杜绝分配过程中各种人为因素的干扰。要进一步扩展救助方式，扩大救助范围，给予捐献者及家属更多的支持和便利，探索对接社会诚信体系，提高捐献者及其家属的信用评分，推动完善捐献者家属子女的有关优惠举措，充分调动其积极性。





