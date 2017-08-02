我省修订消费者权益保护条例破坏风景名胜最高罚30万执行重大事项决议决定不力要引咎辞职图文图文图文立法保护古代建筑成就的博物馆我省人体器官捐献工作居全国前三两院半年“成绩单” 聚焦维护民生民利
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 第7版 楚天主人
·我省修订消费者权益保护条例
·破坏风景名胜最高罚30万
·执行重大事项决议决定不力要引咎辞职
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·立法保护古代建筑成就的博物馆
·我省人体器官捐献工作居全国前三
·两院半年“成绩单” 聚焦维护民生民利
湖北日报电子版
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7 楚天主人 2017.8.2 星期三
“器官捐献、生命永续”成道德新风尚
我省人体器官捐献工作居全国前三
    湖北日报讯 （记者王馨、通讯员王丹）根据省人大常委会2017年监督工作计划，省人大常委会组成执法检查组，于6月对《湖北省人体器官捐献条例》（以下简称《条例》）贯彻实施情况进行了检查，并形成报告提请省十二届人大常委会第二十九次会议审议。
    报告显示，自2014年12月1日《条例》颁行以来，至2016年底，我省潜在捐献者人数由2021人增加到4087人；成功实施器官捐献由213例增加到432例，同比增加103%。从捐献案例数看，我省人体器官捐献工作位居全国前三位。同时，各地加强《条例》宣传，增强政策支持力度，健全机构设置，加强部门配合，开展缅怀救助，取得了良好社会效果，营造了崇德向善的风尚。如武汉市将每年3月26日定为“遗体器官捐献者纪念日”，并制作公益短片《生如夏花恒永不败》，记录人体器官捐献者的动人事迹；十堰市印发实施方案，成立以分管市长为领导的人体器官捐献工作委员会，统筹捐献工作等。
    人体器官捐献作为一项人道主义事业，为许多器官衰竭患者带来了重生希望，是“健康湖北”建设的题中之义，与“文明湖北”“幸福湖北”高度契合。因此，报告就当前《条例》贯彻实施中存在的管理体制不顺、工作机构缺位、配套政策不完善等问题提出建议。
    报告指出，要进一步增强全社会生命科学观及依法捐献意识，创新宣传形式，普及捐献理念、捐献知识，尤其要倡导领导干部和国家公职人员带头参与器官捐献的志愿登记，以实际行动带动整个社会的积极参与。要依法规范管理器官来源，提高分配效率，做到公开透明，杜绝分配过程中各种人为因素的干扰。要进一步扩展救助方式，扩大救助范围，给予捐献者及家属更多的支持和便利，探索对接社会诚信体系，提高捐献者及其家属的信用评分，推动完善捐献者家属子女的有关优惠举措，充分调动其积极性。


   
　