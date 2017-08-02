查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·坚持“四个自信”共创复兴伟业 ·砥砺奋进的五年 历史性成就和变革 ·图文：我国首个海外保障基地建成并使用 ·图文：“和平之鹰”鹰击长空 ·简化事前审批加强事中事后监管 ·中企承建白俄罗斯最大变电站竣工 ·图文：国产硬岩掘进机“彩云号”下线 ·阿巴西当选巴基斯坦新任总理 ·美国升级对委制裁 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 坚持“四个自信”共创复兴伟业 · 砥砺奋进的五年 历史性成就和变 · 图文：我国首个海外保障基地建成 · 图文：“和平之鹰”鹰击长空 · 简化事前审批加强事中事后监管 · 中企承建白俄罗斯最大变电站竣工 · 图文：国产硬岩掘进机“彩云号” · 阿巴西当选巴基斯坦新任总理 · 美国升级对委制裁 5 时事 2017.8.2 星期三 美国升级对委制裁 火上浇油困局难解 湖北日报讯 据新华社电 美国财政部7月31日宣布对委内瑞拉总统马杜罗实施制裁。分析人士认为，美国的制裁措施对委内瑞拉影响有限，反而有可能“火上浇油”。

美国财政部当天在一份声明中说，已将马杜罗列入外国资产控制办公室的制裁名单。根据制裁措施，马杜罗在美国境内的资产将被冻结，同时美国人将被禁止与其进行交易往来。

美国财政部长姆努钦在声明中称7月30日举行的委内瑞拉制宪大会选举非法，并表示任何当选委内瑞拉制宪大会代表的个人都将可能成为美国制裁的对象。

中国社科院拉美所中美洲和加勒比研究中心秘书长王鹏认为，美国既有制裁都指向委政府和执政党高官，意在威慑和分化委政府内部力量。委内瑞拉卡拉沃沃大学教授路易斯·德尔加多认为，美国对委新制裁是其自查韦斯时代以来对委干涉与敌对外交政策的延续。





