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 第5版 时事
·坚持“四个自信”共创复兴伟业
·砥砺奋进的五年 历史性成就和变革
·图文：我国首个海外保障基地建成并使用
·图文：“和平之鹰”鹰击长空
·简化事前审批加强事中事后监管
·中企承建白俄罗斯最大变电站竣工
·图文：国产硬岩掘进机“彩云号”下线
·阿巴西当选巴基斯坦新任总理
·美国升级对委制裁
湖北日报电子版
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5 时事 2017.8.2 星期三
阿巴西当选巴基斯坦新任总理
    湖北日报讯 据新华社电 巴基斯坦国民议会8月1日举行总理选举，执政党巴基斯坦穆斯林联盟 (谢里夫派)候选人沙希德·哈坎·阿巴西当选新任总理。
    当天晚些时候，巴基斯坦总统侯赛因为阿巴西主持宣誓就职仪式。
    阿巴西是穆斯林联盟 (谢里夫派)领导人之一，从政经验丰富，多次担任国民议会议员。2013年6月至今年7月28日，阿巴西任政府石油和自然资源部长。
    7月28日，巴基斯坦最高法院就谢里夫家族涉嫌腐败案作出裁决，取消纳瓦兹·谢里夫总理任职资格，并要求巴基斯坦国家稽查局对谢里夫本人及部分家族成员进行立案调查。


   
　