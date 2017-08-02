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图文：国产硬岩掘进机“彩云号”
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时事
2017.8.2 星期三
图文：国产硬岩掘进机“彩云号”下线
湖北日报讯 8月1日，我国自主研制国内最大直径硬岩掘进机（TBM）“彩云号”在昆明中铁电建总装车间下线。
“彩云号”硬岩掘进机刀盘开挖直径达到9.03米，填补了国内9米以上大直径硬岩掘进机的空白。
据中铁隧道集团介绍，“彩云号”将应用于云南大理至瑞丽铁路高黎贡山隧道。滇西南地区地质构造运动活跃、地质条件复杂，尤其是高黎贡山，普通钻爆法难以施工，采用大直径敞开式隧道硬岩掘进机进行施工作业尚属首次。
图为当日，工人在昆明中铁电建总装车间巡视硬岩掘进机“彩云号”。
（新华社发）