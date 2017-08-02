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 第5版 时事
·坚持“四个自信”共创复兴伟业
·砥砺奋进的五年 历史性成就和变革
·图文：我国首个海外保障基地建成并使用
·图文：“和平之鹰”鹰击长空
·简化事前审批加强事中事后监管
·中企承建白俄罗斯最大变电站竣工
·图文：国产硬岩掘进机“彩云号”下线
·阿巴西当选巴基斯坦新任总理
·美国升级对委制裁
湖北日报电子版
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5 时事 2017.8.2 星期三
图文：国产硬岩掘进机“彩云号”下线
    湖北日报讯 8月1日，我国自主研制国内最大直径硬岩掘进机（TBM）“彩云号”在昆明中铁电建总装车间下线。
    “彩云号”硬岩掘进机刀盘开挖直径达到9.03米，填补了国内9米以上大直径硬岩掘进机的空白。
    据中铁隧道集团介绍，“彩云号”将应用于云南大理至瑞丽铁路高黎贡山隧道。滇西南地区地质构造运动活跃、地质条件复杂，尤其是高黎贡山，普通钻爆法难以施工，采用大直径敞开式隧道硬岩掘进机进行施工作业尚属首次。
    图为当日，工人在昆明中铁电建总装车间巡视硬岩掘进机“彩云号”。
（新华社发）


   
　