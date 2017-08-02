查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·坚持“四个自信”共创复兴伟业 ·砥砺奋进的五年 历史性成就和变革 ·图文：我国首个海外保障基地建成并使用 ·图文：“和平之鹰”鹰击长空 ·简化事前审批加强事中事后监管 ·中企承建白俄罗斯最大变电站竣工 ·图文：国产硬岩掘进机“彩云号”下线 ·阿巴西当选巴基斯坦新任总理 ·美国升级对委制裁 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 坚持“四个自信”共创复兴伟业 · 砥砺奋进的五年 历史性成就和变 · 图文：我国首个海外保障基地建成 · 图文：“和平之鹰”鹰击长空 · 简化事前审批加强事中事后监管 · 中企承建白俄罗斯最大变电站竣工 · 图文：国产硬岩掘进机“彩云号” · 阿巴西当选巴基斯坦新任总理 · 美国升级对委制裁 5 时事 2017.8.2 星期三 图文：国产硬岩掘进机“彩云号”下线 湖北日报讯 8月1日，我国自主研制国内最大直径硬岩掘进机（TBM）“彩云号”在昆明中铁电建总装车间下线。

“彩云号”硬岩掘进机刀盘开挖直径达到9.03米，填补了国内9米以上大直径硬岩掘进机的空白。

据中铁隧道集团介绍，“彩云号”将应用于云南大理至瑞丽铁路高黎贡山隧道。滇西南地区地质构造运动活跃、地质条件复杂，尤其是高黎贡山，普通钻爆法难以施工，采用大直径敞开式隧道硬岩掘进机进行施工作业尚属首次。

图为当日，工人在昆明中铁电建总装车间巡视硬岩掘进机“彩云号”。

（新华社发）





