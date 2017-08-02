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330千伏的波斯塔维变电站位于白俄罗斯维捷布斯克州，总承包商是中国电力工程顾问集团有限公司下属的华北电力设计院有限公司。变电站历时三年多时间建成，是白在建核电站电力输出和电力联网的最大枢纽工程，主要承担着向白格罗德诺州、维杰布斯克州和明斯克州输出110千伏电力的任务。

白俄罗斯能源部长波图普奇克说，白首座核电站将于2020年建成，作为白实施核电发电计划的重要设施之一，波斯塔维变电站在保障从在建核电站向用户输送电力方面起着关键作用，对于本国能源系统建设具有重要意义。





