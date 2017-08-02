查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·坚持“四个自信”共创复兴伟业 ·砥砺奋进的五年 历史性成就和变革 ·图文：我国首个海外保障基地建成并使用 ·图文：“和平之鹰”鹰击长空 ·简化事前审批加强事中事后监管 ·中企承建白俄罗斯最大变电站竣工 ·图文：国产硬岩掘进机“彩云号”下线 ·阿巴西当选巴基斯坦新任总理 ·美国升级对委制裁 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 坚持“四个自信”共创复兴伟业 · 砥砺奋进的五年 历史性成就和变 · 图文：我国首个海外保障基地建成 · 图文：“和平之鹰”鹰击长空 · 简化事前审批加强事中事后监管 · 中企承建白俄罗斯最大变电站竣工 · 图文：国产硬岩掘进机“彩云号” · 阿巴西当选巴基斯坦新任总理 · 美国升级对委制裁 5 时事 2017.8.2 星期三 国务院修改《建设项目环境保护管理条例》 简化事前审批加强事中事后监管 湖北日报讯 据新华社电 国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，自2017年10月1日起施行。《决定》对现行条例主要作了以下修改：

一是简化建设项目环境保护审批事项和流程。删去环境影响评价单位的资质管理、建设项目环境保护设施竣工验收审批规定；将环境影响登记表由审批制改为备案制，将环境影响报告书、报告表的报批时间由可行性研究阶段调整为开工建设前，环境影响评价审批与投资审批的关系由前置“串联”改为“并联”；取消行业主管部门预审等环境影响评价的前置审批程序，并将环境影响评价和工商登记脱钩。

二是加强事中事后监管。规定建设项目必须严格依法进行环境影响评价，环境影响评价文件未经依法审批或者经审查未予批准的，不得开工建设；明确不予批准建设项目环境影响评价文件的具体情形；强化环境保护部门在设计、施工、验收过程中的监督检查职责；加大对未批先建、竣工验收中弄虚作假等行为的处罚力度；引入社会监督、建立信用惩戒机制，要求建设单位编制环境影响评价文件征求公众意见，并依法向社会公开竣工验收情况，环境保护部门要将有关环境违法信息记入社会诚信档案，及时向社会公开。

三是减轻企业负担，进一步优化服务。明确审批、备案环境影响评价文件和进行相关的技术评估，均不得向企业收取任何费用，并要求环境保护部门推进政务电子化、信息化，开展环境影响评价文件网上审批、备案和信息公开。





