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 第5版 时事
·坚持“四个自信”共创复兴伟业
·砥砺奋进的五年 历史性成就和变革
·图文：我国首个海外保障基地建成并使用
·图文：“和平之鹰”鹰击长空
·简化事前审批加强事中事后监管
·中企承建白俄罗斯最大变电站竣工
·图文：国产硬岩掘进机“彩云号”下线
·阿巴西当选巴基斯坦新任总理
·美国升级对委制裁
湖北日报电子版
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5 时事 2017.8.2 星期三
国务院修改《建设项目环境保护管理条例》
简化事前审批加强事中事后监管
    湖北日报讯 据新华社电 国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，自2017年10月1日起施行。《决定》对现行条例主要作了以下修改：
    一是简化建设项目环境保护审批事项和流程。删去环境影响评价单位的资质管理、建设项目环境保护设施竣工验收审批规定；将环境影响登记表由审批制改为备案制，将环境影响报告书、报告表的报批时间由可行性研究阶段调整为开工建设前，环境影响评价审批与投资审批的关系由前置“串联”改为“并联”；取消行业主管部门预审等环境影响评价的前置审批程序，并将环境影响评价和工商登记脱钩。
    二是加强事中事后监管。规定建设项目必须严格依法进行环境影响评价，环境影响评价文件未经依法审批或者经审查未予批准的，不得开工建设；明确不予批准建设项目环境影响评价文件的具体情形；强化环境保护部门在设计、施工、验收过程中的监督检查职责；加大对未批先建、竣工验收中弄虚作假等行为的处罚力度；引入社会监督、建立信用惩戒机制，要求建设单位编制环境影响评价文件征求公众意见，并依法向社会公开竣工验收情况，环境保护部门要将有关环境违法信息记入社会诚信档案，及时向社会公开。
    三是减轻企业负担，进一步优化服务。明确审批、备案环境影响评价文件和进行相关的技术评估，均不得向企业收取任何费用，并要求环境保护部门推进政务电子化、信息化，开展环境影响评价文件网上审批、备案和信息公开。


   
　