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 第5版 时事
·坚持“四个自信”共创复兴伟业
·砥砺奋进的五年 历史性成就和变革
·图文：我国首个海外保障基地建成并使用
·图文：“和平之鹰”鹰击长空
·简化事前审批加强事中事后监管
·中企承建白俄罗斯最大变电站竣工
·图文：国产硬岩掘进机“彩云号”下线
·阿巴西当选巴基斯坦新任总理
·美国升级对委制裁
湖北日报电子版
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5 时事 2017.8.2 星期三
图文：“和平之鹰”鹰击长空
——我国首批维和直升机分队成功首飞
    湖北日报讯 图为：7月31日，直升机分队完成首飞后返场。（新华社发）

    7月31日，中国首批维和直升机分队在苏丹喀土穆国际机场成功首飞。不久，这批“和平之鹰”将飞赴苏丹达尔富尔法希尔任务区执行维和任务。
    这架白色的“和平之鹰”缓缓升空，在完成本场悬停、起落航线和空域飞行等预定课目内容后，精确地降落在机场的起飞位置。历时1个小时、5个架次的飞行测试，中国飞行员高超娴熟的飞行技术引来现场人员阵阵掌声。
    今年6月11日、12日，中国空运先遣组24人搭乘装载维和直升机的大型运输机，分两批次先后抵达喀土穆国际机场。据悉，首批直升机分队配备4架中型多用途直升机，主要担负空中巡逻、战场侦察、人员输送、伤员转运、物资运输等任务。“建军节前夕，在中国、苏丹两国两军有关部门的大力协同下，维和直升机分队直升机试飞成功，具有标志性意义。”中国驻苏丹大使馆武官关爱兵说。
    自1990年以来，中国军队已参加24项联合国维和行动，累计派出维和官兵3.5万余人次。此前，中国军队派出维和部队的类型包括工兵分队、运输分队、医疗分队、警卫分队和整建制步兵营等。
(据新华社8月1日电)


   
　