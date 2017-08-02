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时事
2017.8.2 星期三
图文：“和平之鹰”鹰击长空
——我国首批维和直升机分队成功首飞
湖北日报讯 图为：7月31日，直升机分队完成首飞后返场。（新华社发）
7月31日，中国首批维和直升机分队在苏丹喀土穆国际机场成功首飞。不久，这批“和平之鹰”将飞赴苏丹达尔富尔法希尔任务区执行维和任务。
这架白色的“和平之鹰”缓缓升空，在完成本场悬停、起落航线和空域飞行等预定课目内容后，精确地降落在机场的起飞位置。历时1个小时、5个架次的飞行测试，中国飞行员高超娴熟的飞行技术引来现场人员阵阵掌声。
今年6月11日、12日，中国空运先遣组24人搭乘装载维和直升机的大型运输机，分两批次先后抵达喀土穆国际机场。据悉，首批直升机分队配备4架中型多用途直升机，主要担负空中巡逻、战场侦察、人员输送、伤员转运、物资运输等任务。“建军节前夕，在中国、苏丹两国两军有关部门的大力协同下，维和直升机分队直升机试飞成功，具有标志性意义。”中国驻苏丹大使馆武官关爱兵说。
自1990年以来，中国军队已参加24项联合国维和行动，累计派出维和官兵3.5万余人次。此前，中国军队派出维和部队的类型包括工兵分队、运输分队、医疗分队、警卫分队和整建制步兵营等。
(据新华社8月1日电)