查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·坚持“四个自信”共创复兴伟业 ·砥砺奋进的五年 历史性成就和变革 ·图文：我国首个海外保障基地建成并使用 ·图文：“和平之鹰”鹰击长空 ·简化事前审批加强事中事后监管 ·中企承建白俄罗斯最大变电站竣工 ·图文：国产硬岩掘进机“彩云号”下线 ·阿巴西当选巴基斯坦新任总理 ·美国升级对委制裁 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 坚持“四个自信”共创复兴伟业 · 砥砺奋进的五年 历史性成就和变 · 图文：我国首个海外保障基地建成 · 图文：“和平之鹰”鹰击长空 · 简化事前审批加强事中事后监管 · 中企承建白俄罗斯最大变电站竣工 · 图文：国产硬岩掘进机“彩云号” · 阿巴西当选巴基斯坦新任总理 · 美国升级对委制裁 5 时事 2017.8.2 星期三 图文：“和平之鹰”鹰击长空 ——我国首批维和直升机分队成功首飞 湖北日报讯 图为：7月31日，直升机分队完成首飞后返场。（新华社发）



7月31日，中国首批维和直升机分队在苏丹喀土穆国际机场成功首飞。不久，这批“和平之鹰”将飞赴苏丹达尔富尔法希尔任务区执行维和任务。

这架白色的“和平之鹰”缓缓升空，在完成本场悬停、起落航线和空域飞行等预定课目内容后，精确地降落在机场的起飞位置。历时1个小时、5个架次的飞行测试，中国飞行员高超娴熟的飞行技术引来现场人员阵阵掌声。

今年6月11日、12日，中国空运先遣组24人搭乘装载维和直升机的大型运输机，分两批次先后抵达喀土穆国际机场。据悉，首批直升机分队配备4架中型多用途直升机，主要担负空中巡逻、战场侦察、人员输送、伤员转运、物资运输等任务。“建军节前夕，在中国、苏丹两国两军有关部门的大力协同下，维和直升机分队直升机试飞成功，具有标志性意义。”中国驻苏丹大使馆武官关爱兵说。

自1990年以来，中国军队已参加24项联合国维和行动，累计派出维和官兵3.5万余人次。此前，中国军队派出维和部队的类型包括工兵分队、运输分队、医疗分队、警卫分队和整建制步兵营等。

(据新华社8月1日电)





