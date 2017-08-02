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综合新华社8月1日电 中国人民解放军驻吉布提保障基地部队进驻营区仪式于当地时间8月1日在基地营区举行。这标志着我国首个海外保障基地建成和投入使用。

中国军队始终是维护世界和平的坚定力量。驻吉布提保障基地的成立，可以为我军在非洲和西亚方向执行护航、维和、人道主义救援等国际行动提供有效保障，从而更好地履行国际责任和义务，更好地提供国际公共安全产品，更好地维护地区和平稳定。

仪式上，举行了阅兵式，乘坐我海军舰艇刚刚抵达吉布提的我基地部分官兵组成4个人员方队和1个装备方队，以及吉布提三军仪仗队，在营区广场整齐列队，接受检阅。

海军副司令员田中，我驻吉布提大使符华强，吉布提国防部长和总参谋长，有关国家驻吉使节、驻吉部队代表，以及海军第26批护航编队官兵代表等300余人参加了仪式。

2015年12月15日，面临改革大考的军委机关坚决贯彻习主席和中央军委决策部署，按照中吉两国政府友好协商达成的协议安排，牵头抽调80余名官兵组成联合先遣组，远赴素有“红海前哨”之称的吉布提，正式开启我军海外保障基地建设。

海外保障基地建设政治性、敏感性、创新性、复杂性强，当地长年高温、严重缺水，物资极度匮乏。面对困难挑战，联合先遣组官兵忠诚担当、敢闯敢干，开拓创新、默默奉献，一年多时间，硬是在只有几株骆驼刺存活的一大片火山岩滩头，建成了与国内条件相当的海外保障基地，在陌生的国土、陌生的领域开创了一项全新事业。





