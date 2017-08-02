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“解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事。”习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上发表的重要讲话，系统总结了党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就，深刻阐述了五年来党和国家事业发生的历史性变革，鼓舞和激励全党全国各族人民坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，继续把党和国家事业推向前进。

五年来，以习近平同志为核心的党中央科学把握当今世界和当代中国发展大势，顺应实践要求和人民愿望，以巨大的政治勇气和强烈的责任担当，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，推出一系列重大战略举措，出台一系列重大方针政策，推进一系列重大工作，取得了改革开放和社会主义现代化建设新的重大成就。

这是砥砺奋进的五年。我们全面加强党的领导，发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，党的凝聚力、战斗力和领导力、号召力大大增强。我们坚定不移贯彻新发展理念，不断适应、把握、引领经济发展新常态，深入推进供给侧结构性改革，有力推动我国发展不断朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向前进。我们坚定不移全面深化改革，国家治理体系中具有四梁八柱性质的改革主体框架已经基本确立，重要领域和关键环节大批改革举措密集出台，改革落实力度持续加大，改革呈现全面发力、多点突破、纵深推进的崭新局面。我们坚定不移全面推进依法治国，科学立法、严格执法、公正司法、全民守法进程统筹推进，我们党运用法律手段领导和治理国家的能力显著增强。我们加强党对意识形态工作的领导，旗帜鲜明巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，意识形态领域方向性、根本性、全局性问题得到明确，全党全社会思想上的团结统一更加巩固。我们坚定不移推进生态文明建设，把推动形成绿色发展方式和生活方式摆在更加突出的位置，“绿水青山就是金山银山”的发展理念深入人心，美丽中国建设迈出重要步伐。我们坚定不移推进国防和军队现代化，以党在新形势下的强军目标为引领，深入推进政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，国防和军队改革取得历史性突破。我们坚定不移推进中国特色大国外交，推动构建以合作共赢为核心的新型国际关系，致力于打造人类命运共同体，赢得了国际社会广泛认同，营造了我国发展的和平国际环境和良好周边环境。我们坚定不移推进全面从严治党，形成了反腐败斗争压倒性态势，党内政治生活气象更新，全党理想信念更加坚定、党性更加坚强，党自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力显著提高，党的执政基础和群众基础更加巩固，为党和国家各项事业发展提供了坚强政治保证。

学习贯彻习近平总书记“7·26”重要讲话精神，要紧密联系党和人民过去五年砥砺奋进的伟大实践，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，确保党和国家事业始终沿着正确方向胜利前进。

（据新华社北京8月1日电 载8月2日《人民日报》）





