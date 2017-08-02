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大家表示，要认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，切实把思想和行动统一到讲话精神上来，牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，以更加饱满的热情，共同为建设中国特色社会主义事业不懈奋斗。

坚定信心：非凡成就增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信

“党的十八大以来的5年，是党和国家发展进程中很不平凡的5年。”习近平总书记强调，5年来，党中央科学把握当今世界和当代中国的发展大势，顺应实践要求和人民愿望，推出一系列重大战略举措，出台一系列重大方针政策，推进一系列重大工作，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事。“习近平总书记的重要讲话对于凝聚广泛共识、推动发展，具有十分重要的意义。”全国工商联副主席谢经荣表示。

习近平总书记强调，全党必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，牢固树立中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，确保党和国家事业始终沿着正确方向胜利前进。

对此，无党派人士、中国科学院院士郭雷深有感触：“中共十八大以来，以习近平同志为核心的中共中央统筹推进‘五位一体’总体布局、协调推进‘四个全面’战略布局，开创了中国特色社会主义新局面和治国理政新境界，更加凸显中国特色社会主义的优越性，进一步增强了无党派人士坚定跟着中国共产党走、坚持走中国特色社会主义道路的信心。”

凝聚共识：始终坚持中国共产党的领导，共同致力中国特色社会主义伟大实践

习近平总书记强调，党要团结带领人民进行伟大斗争、推进伟大事业、实现伟大梦想，必须毫不动摇坚持和完善党的领导。

今年恰逢台盟成立70周年。70年来，台盟与中国共产党风雨同舟、亲密合作，走过光荣的历程。台盟中央常务副主席黄志贤说，中共十八大以来，以习近平同志为核心的中共中央高度重视统一战线工作，提出了一系列新理论新观点新论述，为统一战线和多党合作事业的长远发展提供了根本遵循。我们要深入学习习近平总书记在专题研讨班上的重要讲话精神，传承政治薪火，巩固和发展爱国统一战线，为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度作出积极贡献。

同心共进：为实现中华民族伟大复兴中国梦不懈努力、共同奋斗

“我们要牢牢把握我国发展的阶段性特征，牢牢把握人民群众对美好生活的向往，提出新的思路、新的战略、新的举措，继续统筹推进‘五位一体’总体布局、协调推进‘四个全面’战略布局，决胜全面建成小康社会，夺取中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。”习近平总书记的重要讲话铿锵有力，振奋人心。

九三学社中央副主席丛斌表示，九三学社作为中国特色社会主义参政党，始终是与中国共产党和衷共济、通力合作的亲密友党，我们要始终不渝地坚持中国共产党领导，密切联系广大科技界知识分子，秉持科学理性的精神，坚持以新发展理念为引领，协商建言，更好地履职尽责、发挥作用。

致公党中央常务副主席蒋作君说：“致公党将充分发挥同海外联系广泛的优势，汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益，团结广大归侨、侨眷和海外侨胞积极投身改革开放和社会主义现代化建设，续写‘侨’‘海’报国新篇章，为促进祖国和平统一、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。”

（据新华社8月1日电）





