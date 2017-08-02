查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 要闻 ·图文：推进伟大事业 实现伟大梦想 ·广告 ·创新争先立潮头 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 图文：推进伟大事业 实现伟大梦 · 广告 · 创新争先立潮头 4 要闻 2017.8.2 星期三 创新争先立潮头 ——湖北科技工作者的创新故事 湖北日报讯 记者 文俊 通讯员 马贵兵 实习生 何鑫



天宫二号，晶振模块电子元器件来自湖北；蛟龙入海，布放回收系统来自湖北；大国重器，湖北贡献智慧。

第一台液态氢新能源客车、第一条500米高铁长钢轨、第一次从稻米中提取人血清白蛋白……5年来，我省科技工作者创新争先，交出优异答卷。

省科学技术协会第九次代表大会即将召开之际，记者采访了科技工作者代表华中农业大学教授傅廷栋、中科院武汉物理与数学研究所研究员梅刚华，聆听他们的创新故事。



杂交油菜之父的“傅氏六件套”



“傅老师不在实验室,就在油菜田。”傅廷栋院士的学生说，这对他们影响很大，“油菜开花的时候雨多。穿着沾满泥土、五六斤重的胶鞋,一干就是一天，我们年轻人都吃不消，何况傅老师今年已经79岁了。”

他率先在中国育成甘蓝型油菜自交不亲和系及其杂种，比常规品种增产20%；“GCIRC杰出科学家”是国际油菜科学界最高荣誉奖，他是世界上第二位、也是迄今唯一一位亚洲地区获此殊荣的科学家。谈起“世界杂交油菜之父”傅廷栋院士，华中农业大学的学生们满是自豪。

1972年3月20日早晨，吃过饭，傅廷栋像往常一样下了油菜试验田，东找西看。就在那一天，国际上一直寻找未果的雄性不育型油菜，他在学校的试验田里一次性找到了19株。从此，油菜种植的历史被改写了。为了这个发现，彼时34岁的傅廷栋已经在田里经历了3年的试验，排除了几十万株样本。

因为经常在田里工作，在华中农业大学师生的眼中，草帽、挎包、深筒靴、水壶、工作服、笔记本，已经成了傅廷栋的标配，人们戏称“傅氏六件套”。有一年,在学校工会举办的晚会上，当表演者穿戴着“傅氏六件套”出场，进行人物模仿秀的时候，全场大笑，随即又掌声雷动。

就是这位行走在田间，常被误认为普通农民的中国学者，却让国际油菜界的专家们竖起大拇指。2007年3月，在第12届国际油菜大会的闭幕式上，担任大会主席的傅廷栋致辞后，来自30多个国家和地区的700多位专家、学者集体起立，将经久不息的掌声送给了这位低调而又执着的科学家，也送给中国。



“北斗三号”心脏的缔造者



“北斗三号”系统组网卫星计划今年首次发射，其核心部位星载原子钟的研制者，就是中国科学院武汉物理与数学研究所梅刚华团队。

星载铷原子钟被称为导航卫星的“心脏”，通过无线电波的传播时间来确定每个用户的位置，是北斗卫星导航系统的核心技术。当年，在北斗系统工程建设启动之初，少数西方国家垄断了星载原子钟技术。我国向国外求购一台星载铷原子钟时遭拒，困难时刻，中科院武汉物理与数学研究所挺身而出，在梅刚华带领下，先后突破一系列关键技术，成功研制出新一代超高性能星载铷原子钟。

20年来，梅刚华没有正常休过一次长假。由于该研究项目的特殊性，研究进展不便报道，研究论文也不宜发表，他和他的团队甘于寂寞，默默奉献着。现今，他们的成果可使卫星导航定位精度提升至分米级，超过了此前世界上精度最高的美国新一代卫星所用的增强型铷钟，打破了西方国家的技术封锁，突破了北斗系统工程的技术瓶颈。“北斗三号”全球系统建设阶段，设计精度更高，对星载原子钟也提出了更高的技术要求。梅刚华团队在不到5年的时间内，研制出新一代星载铷原子钟产品，计时精度提高了约10倍，达到100亿分之3秒水平，与美国GPS卫星最新一代星载铷钟并列，跻身国际顶尖水平。

中国科学院院士、北斗导航系统副总设计师杨元喜曾经点评：“武汉物数所做的卫星钟，凝结了咱中国人的智慧。”





