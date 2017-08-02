查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 要闻 ·图文：推进伟大事业 实现伟大梦想 ·广告 ·创新争先立潮头 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 图文：推进伟大事业 实现伟大梦 · 广告 · 创新争先立潮头 4 要闻 2017.8.2 星期三 图文：推进伟大事业 实现伟大梦想 ——习近平总书记“7·26”重要讲话为我省基层党员注入强大动力 湖北日报讯 图为：7月30日，广水市城郊办事处油榨桥村的贫困户正在太空莲基地里采摘莲蓬。该村通过招商引资建起了1000亩太空莲基地，流转贫困户土地200多亩，优先安置了53名贫困户就业，每人年收入过万元。（视界网 李明清 摄）



（记者区玉、胡弦）连日来，习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上发表的重要讲话传遍荆山楚水，在广大基层党员干部中引起强烈反响。大家表示，要切实把思想和行动统一到讲话精神上来，为决胜全面建成小康社会，夺取中国特色社会主义伟大胜利，实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。



永葆先进性 发挥引领作用



广大基层党员认为，只有每一名党员都不忘初心，永葆共产党员先进性，才能起到模范带动作用，带领人民进行伟大斗争、推进伟大事业、实现伟大梦想。

鄂城区委书记刘厚文说，鄂城区正在实施党旗领航工程，打造红色战斗堡垒，县级干部包村、区直单位包组、党员干部包户，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。

沙市区胜利街道党工委书记王政强说，作为基层党委书记，要特别注重发挥领导干部的示范引领作用、共产党员的先锋模范作用、基层党组织的战斗堡垒作用，抓好各项决策部署贯彻落实。

武汉市百步亭社区温馨苑62岁居民朱凤清说，作为一名老党员，要勇于担当。只有把居民的事情放在心中最高的位置，群众才会和我们一起奋斗。“作为基层党员，我们更要俯下身子，以人民群众的需求指导工作，以群众的满意度检验工作。”远安县嫘祖镇党委书记冯孝宝说，嫘祖镇大力推进美丽乡村建设，倡导绿色生态发展，农村发生了翻天覆地的变化。

在来凤县三胡乡安子村，正指导村民改造特色民居的驻村第一书记向明星说，村容村貌变了，村民们脸上的笑容也多了。

天门市岳口镇保安桥社区党支部书记樊体飞说，社区干部离群众最近，对群众冷暖了解最清楚，自己一定立足本职扎实工作，把党和政府的温暖送到千家万户。



锐意改革 推进事业发展



广大基层党员干部认为，习近平总书记重要讲话鼓舞人心，催人奋进，要以更加饱满的政治热情投身改革洪流，推动各项事业全面发展。

武汉市市政环境工程有限公司党支部表示，通过组织全体党员干部认真学习习近平总书记重要讲话，增强企业发展的内生动力，进一步推进改革，推动企业转型发展。

荆门市东宝区泉口街道党委书记成东进说，以增强“四个意识”为准绳，以贯彻落实上级党委政府决策部署为动力，以创新发展为抓手，着力培植实体经济，助推城市经济发展。

在全国民主法治示范村——曾都区洛阳镇龚店村党支部书记赵品强说，如何让农村留得住人，是我们基层干部的工作方向。要推进城乡一体化建设，打造美丽乡村，引导农民充分利用资源优势，发展致富产业。

赤壁市供电公司运维部员工雷鹏说，作为电力战线一名普通党员，要努力维护好电网，保百姓正常用电，让企业正常生产，让农田正常灌溉。



不懈努力 决胜全面小康



习近平总书记在讲话中指出，到2020年全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，是我们党向人民、向历史作出的庄严承诺。我省广大基层党员正奋战在建设一线，为决胜全面建成小康社会而不懈努力，习近平总书记的重要讲话，再次为大家注入了强大动力。

仙桃市干河办事处小寺垸村党支部书记刘祖和说，过去5年，村里人均收入翻了一番，农民幸福感显著增强。我们要一手抓物质文明，一手抓精神文明，既要富口袋，更要富脑袋，带领群众做新时代的农民。

阳新蔡贤村党支部书记蔡召成说，今年村里要进一步发展壮大桑蚕产业，发展蚕茧加工业，让更多的贫困户参与其中，早日过上富足的生活。

蕲春县大同镇李山村大力发展茶产业，农民人均年可支配收入达1.5万元，还辐射带动蕲北四个乡镇6000多名群众连片种植茶叶，不仅带来直接经济效益，还拉动了旅游发展。村党支部书记田祥森说，要一任接着一任干，带领群众过上好日子。

在安陆市赵棚镇团山村，昔日的荒岗已成瓜果飘香的田园综合体。村支部书记叶华林说，近年来国家推行的一系列改革，让基层群众得到了实惠，许多贫困户摘掉了“贫困帽”，老百姓的日子一定会越过越好。

神农架林区大九湖镇落羊河村人均年收入从几年前的680元，增长到现在的7380元。村党支部书记陈祖菊说，要按照总书记要求，继续带领全村群众坚定不移跟党走，撸起袖子加油干。

十堰市张湾区黄龙镇党委书记任卓说，让老百姓脱贫致富只是第一步目标，富民才是更高追求。黄龙镇将依靠近郊发展特色休闲农业，进一步提高群众生活质量和富裕程度。





