查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·铭记，为了更好前行 ·铭记光辉历史 传承红色基因把湖北各项事业不断推向前进 ·铭记浴血荣光 开创新的辉煌 ·图文：重温军人誓词 ·开创全省宣传思想文化工作新局面 ·五成事项网上办八成事项可一次办理 ·省领导集中收看庆祝中国人民解放军建军90周年大会 ·学习贯彻习近平总书记重要讲话精神全力以赴做好改革发展稳定各项工作 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 铭记，为了更好前行 · 铭记光辉历史 传承红色基因把湖 · 铭记浴血荣光 开创新的辉煌 · 图文：重温军人誓词 · 开创全省宣传思想文化工作新局面 · 五成事项网上办八成事项可一次办 · 省领导集中收看庆祝中国人民解放 · 学习贯彻习近平总书记重要讲话精 3 要闻 2017.8.2 星期三 武汉公布首批9653项“三办”事项清单 五成事项网上办八成事项可一次办理 湖北日报讯 （记者胡弦）迈向全国审批服务最优城市，让企业和群众办事便捷省心，大武汉推出最新举措。昨日，武汉市政府新闻办召开“马上办、网上办、一次办”改革工作新闻发布会，公布首批9653项“三办”审批服务事项。据悉，到年底前，该市所有审批服务事项可基本实现“马上办、网上办、一次办”。

首批9653项清单中，市级575项，区级合计7653项，街道（乡镇）1425项。方便群众办事的指南表也已向市民公布。

按照办理类型划分，“马上办”事项4820项，占比49.9%；“网上办”事项4306项，占比52.3%；“一次办”事项7745项，占比80.2%。部分事项可同时采取两种以上方式办理。

以市级第一批575项“三办”事项为例，有255个事项可“马上办”，525个事项可以实行“一次办”，151个事项可网上全程办。575个事项的办理时限共计压缩6095天，平均每个事项压缩10.6天；申报材料共精减500份，平均每个事项减少0.87份。

在推进“三办”过程中，武汉市各部门纷纷推出新举措。工商部门大力推进“多证合一”，昨起，《武汉市商事主体“二十八证合一、一照一码”登记制度改革实施意见》实施；市国土规划局推出的不动产一体化登记服务模式、市城建委推出的施工许可并联审批、市政务办推出的工业项目“分段审分时批”机制等，大大提高了办事效率；市国税局推出“汉十条”智慧办税，企业的《外出经营活动税收管理证明》实现网上办理，当天审发，企业再也不用来回跑。

此外，该市还将推出一系列便民举措。如市、区政务服务中心设立午间服务岗，推行下班延时服务，确保当日窗口取号全部受理。出入境、社保、不动产、供水、供电、供气等公共服务窗口在非工作日继续办理相关业务等。





